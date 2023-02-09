Çinli kurtarma ekibi 20’den fazla kişiyi kurtardığını duyurdu

Çin kurtarma güçlerinden biri olan Zoomlion kurtarma ekibi, Hatay’da 20’den fazla insanın kurtarılmasına yardımcı olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından yurtiçi ve yurtdışından birçok kurtarma ekibi bölge sevk edildi. Çinli kurtarma güçlerinden Zoomlion felaketin ciddi olduğu Hatay’a ekskavatörlerle birlikte bir kurtarma ekibi gönderdi.

Yapılan açıklamaya göre, bölgeye ulaşan kurtarma ekibi 30 saatten uzun bir süredir mücadele veriyor. 8 Şubat saat 15.00’te kurtarma ekibi enkaz altından 20’den fazla insanın kurtarılmasına yardımcı oldu ve arama ve kurtarma çalışmaları hâlâ yoğun bir şekilde sürüyor. Depremden sonra şirketin talimatlarına uygun olarak Zoomlion Turkey, afet alanında acil ihtiyaç duyulan elektrikli battaniyeleri, acil durum ilaçlarını, yiyecek ve diğer materyalleri taşıyan profesyonel servis mühendisleri ve operatörlerinden oluşan bir kurtarma ekibini hemen bölgeye sevk etti ve önceki gece, felaket bölgesi Hatay’a doğru yola çıkan ilk 5 ekskavatörü gönderdi. Ekip olay yerine yerel saatle 7 Şubat 12.30’da vardı, böylece afet alanına ulaşan ilk kurtarma ekiplerinden biri oldu. Olay yerine vardıktan sonra, kurtarma için farklı alanlara ekibin 5 ekskavatörü atandı. Çökük, kırık ve çatlak binalar her yerde görülebilmekteydi. İlk kurtarmada, lokal elektrik kesintisi nedeniyle ekip zorluklarla karşılaştı, enkazda sıkışmış insanların güvenliğini sağlamak için bazı profesyonel kazı araçları kullanılamadı, insan gücüyle çekiç, çizici, kürek ve diğer aletler kullanılarak, 3 saatten fazla bir süre sonra ilk enkaz altından bir kişi kurtarıldı.

Kurtarma faaliyetlerine katılan Zoomlion servis mühendisi Yu Ke, "Kurtarma ekibimiz ve ekskavatörler olay yerine geldikten sonra, 6-katlı yıkılmış bir binada sıkışmış insanların kurtarılması operasyonuna hemen katıldık. Şu ana kadar, enkaz altından dört kişinin kurtarılmasına yardım ettik ve iki kız kardeşi kurtarma çalışması içindeyiz" dedi.

Kurtarma ekibinin bir başka üyesi Zoomlion servis mühendisi Huang Yunbing şöyle konuştu: "Yaklaşık 15 yaşında küçük bir kız vardı, beni çok etkiledi. Açılmış kurtarma tüneline girdiğimde, onu bir şilte ve taş levhaların altında gördüm, sadece kafası görünüyordu; hareket edebiliyordu ve zayıf bir şekilde, acı içinde ağlıyordu. Taşı kaldırmak için iki kriko kullanabileceğimizi belirledikten sonra, hemen arabadan bir kriko aldık ve yakındaki bir kurtarma ekibinden de bir tane ödünç aldık. Taşı biraz daha yükselttik, sonra da onu dışarı çıkardık."