Çin’in sıfırlama politikasında ısrar ediyor

Çin, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmasının ana politikası gereği sıfırlama politika uygulanmasında ısrar ediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Uzman Ekibi Şefi Liang Wannian, sıfırlama politikasının Çin’de şu dönemki koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmasının ana politikası olduğunu hatırlattı. Uzmanın açıklamasına göre; göre sıfırlama politikası; yerel vakalarda tedbir alınmasıyla enfeksiyon kaynağının zamanında keşfedilip daha da yayılmasının önlenmesini amaçlıyor. Salgını önleme ve kontrol etme çalışmasında elde edilen deneyimlerden kaynaklanan sıfırlama politikası, Çin’in bu konudaki en iyi seçeneği oldu. Sıfırlama politikasıyla Çin’de korona virüs salgını kontrol altına alınırken, Çin ekonomisinin istikrarı da iyice korunuyor.

Sıfırlama, sıfır vaka anlamına gelmiyor

Korona virüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Virüsün yeni mutasyonları ortaya çıkarken, Çin’e giren yurtdışı kaynaklı vakaların getirdikleri riskler azalmıyor. Uzmanlar, Çin’in sıfır vaka seviyesini koruma gücünün olmadığını ve sıfırlama politikasının hiç vakanın bulunmaması anlamına gelmediğini belirtti. Ancak salgının devam ettiği 2 yıldır toplanan kanıtlar, Çin’in yerel vaka tespit edildiğinde durumu hızla kontrol altına alma yeteneğine sahip olduğunu doğruladı.

Sıfırlama politikası, asgari maliyetle azami verimlilik sağlayarak, erken teşhis, erken ve isabetli müdahaleye öncelik veriyor. Bu politikayla vakanın görüldüğü 24 saat içinde hızlı ve isabetli hedefler bulunarak, filyasyonun boyutu belirleniyor.

Sıfırlama politika nasıl uygulanıyor?

Yapılan açıklamaya göre; sağlık ekibi, vakanın tespiti ile enfeksiyon kaynağını isabetli bir şekilde bulmalı. PCR testiyle aranarak gerçekleştirilen bu süreç sonrasında vakayla temas eden kişiler isabetli bir şekilde tespit edilmeli. Bu çalışma ise, filyasyon araştırması ve büyük data teknolojisiyle gerçekleştiriliyor. Ondan sonra vakanın görüldüğü zaman ve enfekte olan kesimlere göre farklı bölgeler karantina altına alınıp ve karantinaya alınan bölgede bulunan insanlar 14 gün evlerinde kalmalı.

Çin’de 10 milyon nüfuslu kentlere yönelik PCR testleri 24 saat içinde tamamlanabiliyor. Bu, salgınla mücadele çalışmasına yararlı bir teknik destek sağlıyor.

Çin hükümeti tarafından “halka ve cana öncelik verilmeli” önceliği ile sıfırlama politikasını uyguluyor. Son zamanlarda dünya genelinde yayılan Omicron mutasyonu, daha hızlı ve gizli yayılma niteliğini taşıyor.

Öte yandan, Çin’in 31 idari bölgesinde toplam 108 bin 394 kişi taburcu edilirken, vefat sayısı 4 bin 638’e yükseldi. Ülkede toplam 139 bin 285 vaka tespit edildi.