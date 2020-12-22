Çin’e giden ikinci ihracat treni Kayseri’de

Türkiye’den Çin’e gidecek ikinci ihracat treni Kayseri’ye ulaştı.

Taşıdığı beyaz eşyaları Çin’in Xi’an şehrine 12 günlük yolculuğun sonunda ulaştırmak için Tekirdağ Çerkezköy’den yola çıkan 43 konteynerlik ikinci ihracat treni, Kayseri’ye ulaştı.Tarihi Kayseri Garı’na gelen ihracat treni, burada yaklaşık 20 dakikalık molanın ardından Sivas’a hareket etti. 2 bin 323 kilometrelik yol hattının ardından Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan’ı geçip Çin’e ulaşacak olan ihracat treni, yolculuğunun sonunda toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat etmiş olacak.

Öte yandan, Kayseri’ye gelen ihracat treninin tarihi Kayseri Garı ile havadan çekilen görüntüleri, güzel görüntüler oluşturdu.