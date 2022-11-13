Suriye’nin Afrin kentinde yer alan Cinderes’te 450 dükkandan oluşan organize sanayi bölgesi açıldı.

İç savaşın devam ettiği Suriye’de Türkiye’nin terör örgütlerinden temizlediği bölgelerde yatırımlar hızla devam ediyor. Afrin kentinde yer alan Cinderes’te 450 dükkandan oluşan organize sanayi bölgesi açıldı. Organize sanayi bölgesinin 2 bin 500’den fazla istihdam sağlaması beklenirken, Türkiye sınırına yakın bir konumda olması ise stratejik olarak avantaj sağlıyor.