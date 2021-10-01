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Çin’de Ulusal Gün kapsamında Tiananmen Meydanı’nda bayrak töreni düzenlendi

Çin’in 72’inci kuruluş gününün kutladığı Ulusal Gün kapsamında Tiananmen Meydanı’nda bayrak töreni düzenlendi.

Genel 01.10.2021, 18:03
Çin’de Ulusal Gün kapsamında Tiananmen Meydanı’nda bayrak töreni düzenlendi

Çin’in 72’inci kuruluş gününün kutladığı Ulusal Gün kapsamında Tiananmen Meydanı’nda bayrak töreni düzenlendi.

Çin, kuruluşunun 72’inci yılını kutluyor. Başkent Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda Ulusal Gün kapsamında bayrak töreni düzenlendi. Askeri geçit töreninin de yapıldığı meydanda, Çin bayrağı göndere çekildi. Çin için önemli bir gün olan Ulusal Gün kapsamında, ülke genelinde 7 Ekim’e kadar sürecek olan 7 günlük tatil de başlamış oldu.

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