Çin’de sayısal loto talihlisi, ailesine 30 milyon dolar kazandığını söylemeyecek

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde sayısal loto tahlihlisi, kibirli ve tembel hale geleceklerinden endişe duyduğu için ailesinden 30 milyon dolar kazandığını gizleyecek.

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde, kimliğini gizli tutan bir kişi sayısal loto ödülü için aldığı 40 bilette aynı 7 numarayı işaretledi. Sonuçların açıklanmasının ardından 80 yuan’a (11 dolar) aldığı 40 biletten 30 milyon dolar kazanan kişi, ödülünü almaya kimliğini gizli tutmak için çizgi film karakteri kostümü giyerek geldi. Ailesinin kibirli ve tembel hale geleceğinden endişe duyduğu için ödülü kazandığını gizleyeceğini ifade eden talihli, "Eşime ve çocuğuma söylemedim. Kendilerini diğer insanlardan daha üstün görebileceklerinden ve gelecekte çok çalışmamalarından endişeliyim" dedi. Daha önce de sayısal lotodan ufak meblalar kazandığını ifade eden kişi, "Sayısal loto biletlerini hobi olarak alıyorum ve ailem bu durumu önemsemiyor. Ayrıca çok fazla para harcamıyorum ve sayısal loto bana bir umut ışığı sağlıyor" açıklamasında bulundu. Sayısal loto tahlihlisi parayı nasıl değerlendireceğine dair henüz bir plan yapmadığını da sözlerine ekledi. Para ödülünden 5 milyon yuan’ı yardım kuruluşlarına bağışlayan kişiye vergi kesintisinin ardından 24 milyon dolar (171 milyon yuan) kaldı.