Çin’de milyarder bankacı günlerdir kayıp

Çin’in en önemli yatırım bankalarından China Renaissance’ın CEO’su Bao Fan’dan günlerdir haber alınamıyor.

Çin’in başkenti Pekin merkezli ülkenin en önemli yatırım bankalarından China Renaissance’ın CEO’su Bao Fan’un kayıp olduğu açıklandı. China Renaissance Holding, Hong Kong Borsası’na Bao Fan ile irtibatı kaybettiklerini bildirirken, açıklamanın ardından şirketin borsadaki hisseleri güne yaklaşık yüzde 50 değer kaybederek başladı. Şirket, Bao’dan ne kadar süredir haber alınamadığına dair bir açıklama yapmazken, adı açıklanmayan kaynaklar çalışanlarının Bao ile 2 gündür iletişim kuramadıklarını dile getirdi.