Çin’de iki robotun tartıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Çin’in Nanchang kentinde bulunan bir kütüphanede görevli iki robotun tartıştığı anlar izleyenleri güldürürken, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Teknolojinin gelişmesi ile robotlar hayatımızın her alanında kendilerine yer edinmeye devam ederken, iki robotun tartıştığı anlar izleyenleri güldürdü. Çin’in güneydoğusundaki Jiangxi eyaletinin başkenti Nanchang’da bulunan eyalet kütüphanesinde görevli Tu Tu ve Wang Bao adlı iki robotun tartıştığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Robotlardan birinin diğerine, “Hatalıydım. Kavga etmeyi bırakalım tamam mı?” dediği ve diğerinin “Neden birdenbire fikrini değiştirdin?” sorusunu yönelttiği duyuluyor. Tartışmanın ilerleyen saniyelerinde ise soruya sinirlenen robot, “Gerçekten sinir bozucusun. Sana bir çıkış kapısı sunuyorum fakat öfkene bak" dediği ve diğer robotun “Güzel, seni affedeceğim ama isteksizce" ifadelerini kullanıyor.