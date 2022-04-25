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Çin’de fillerin üç boyutlu görüntüleri ilgi çekiyor
Çin’in Kunming kentinde bir binaya yerleştirilen dev ekran aracılığıyla 3 boyutlu olarak yansıtılan fillerin görüntüsü kentte büyük ilgi topladı.
Genel 25.04.2022, 16:04
Çin’in Kunming kentinde bir binaya yerleştirilen dev ekran aracılığıyla 3 boyutlu olarak yansıtılan fillerin görüntüsü kentte büyük ilgi topladı.
Çin’in Kunmin kentinde bir binanın dışına dev ekran yerleştirildi. Yerleştirilen ekranda, Asya fillerinin üç boyutlu görüntülerinin yayınlanması görsel şölen oluşturdu. Herkes tarafından izlenebilen fillerin görüntüleri, büyük ilgi görüyor.