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Çin’de Fener Festivali renkli görüntüler oluşturdu
Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Fener Festivali renkli görüntüler oluşturdu.
Genel 28.02.2021, 12:43
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Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Fener Festivali renkli görüntüler oluşturdu.Çin’in kuzeyindeki Tianjin kentinin Yangliuqing kasabasında gerçekleştirilen Fener Festivali’nde sokaklar ışıklarla renklendi. Sokaktaki çizgi film karakterli fenerler, binaları süsleyen kırmızı fenerler ve göz kamaştırıcı neon ışıklar gece saatlerinde kasabayı aydınlattı.