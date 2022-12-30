Çin’de dinozor fosilleri bulundu

Çin’in Yunnan eyaletinde yürütülen kazı çalışmalarında bir dinozora ait kaburgalara rastlandı.

Çin’in Yunnan eyaletindeki yerel makamlardan yapılan açıklamaya göre 2020’nin sonundan bu yana 9 noktada dinozor fosilleri bulundu. Lufeng şehrinde yürütülen kazı çalışmalarında dinozor fosilleri, gün yüzüne çıkarıldı. Fosillerin, bir dinozorun kaburgaları olduğu belirtildi. Lufeng Dinozor Fosilleri Koruma ve Araştırma Merkezi Direktörü Wang Tao kazı çalışmalarına değinerek, “En zor kısım, kaburgalarının kazılmasıdır. Çünkü bunlar ince ve kırılgan, bazıları da zaten yıpranmış durumdadır. Bütünlüklerini korumak için önce üzerlerine birkaç kez yapıştırıcı püskürttük. Yapıştırıcı sertleştiğinde (kaburgaların) muhafaza edilmesi daha kolay olacak” dedi.

Çin Bilimler Akademisi Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü You Hailu ise “Bulduğumuz kaburgalar, o dönemde bu dinozorlar için yaşamın nasıl olduğunu anlamak açısından çok önemli” ifadesini kullandı.