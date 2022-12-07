Çin’de 18 metre uzunluğunda dev kardan adam

Çin’de yeni yıla girmeye günler kala başlayan kutlama hazırlıkları öncesinde 18 metre uzunluğunda dev bir kardan adam yapılıyor.

Yeni yıla girmeye günler kala birçok ülkede yılbaşı coşkusu yaşanıyor. Çin’in Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin’de de yeni yıl için hazırlıklar sürüyor. Harbin kentinde bulunan Songhua Nehri kenarına dev bir kardan adam yapma çalışmalarına başlandı. Tamamlandığında yaklaşık 18 metre uzunluğunda olacak olan kardan adam için 2 bin metreküp kar kullanılıyor. Şu ana kadar kafası ve gövdesinin bir kısmı tamamlanan dev kardan adamın birkaç gün içinde bitmesi bekleniyor.