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Cinayet şüphelileri adliyede

ZONGULDAK’TA SİMİT FIRINI SAHİBİ ŞABAN KÖROĞLU'NU (43) ÇOCUKLARININ YANINDA SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜKLERİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Genel 11.11.2020, 13:42
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Cinayet şüphelileri adliyede

Zonguldak’ta simit fırını sahibi Şaban Köroğlu’nu (43) çocuklarının yanında silahla vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

14 Ekim tarihinde Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak’ta simit fırını sahibi Şaban Köroğlu, 2 çocuğuyla alışverişten evine döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Köroğlu, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde 4 gün sonra hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda, seyyar satıcılara simit verme nedeniyle Köroğlu ile husumetli olan fırın sahibi Cafer B. ve oğlu Sadık B., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 2 şüpheli ekipler tarafından adliyeye sevk edildi.
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