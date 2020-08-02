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Çınarcık’ta korkutan manzara
YALOVA'NIN ÇINARCIK İLÇESİNDEKİ KAPALI MEKANLARDA EĞLENEN VATANDAŞLAR NE MASKE TAKTI NE DE SOSYAL MESAFE TANIDILAR.
Genel 02.08.2020, 17:39
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Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki kapalı mekanlarda eğlenen vatandaşlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe tanıdılar.
Yalova’nın tatil beldesi Çınarcık ilçesindeki eğlence mekanlarında çekilen görüntüler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, "Birinci dalga sahile indi. Tatilde dikkatli olalım" uyarısını destekledi. Tatil mekanlarında ve kapalı mekanlarda düzenlenen partilerde tatilciler ne sosyal mesafe tanıdı ne de maske taktılar. Kalabalık ortamlarda adeta salgın yokmuşçasına eğlenen tatilcilerin bu görüntüsü herkesi korkuttu.
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