Çin ve Rusya’ya giden ihracat treni Erzurum’da

Türkiye’den Çin’e ve ilk kez Rusya’ya gidecek olan bor yüklü ilk blok ihracat treni akşam saatlerinde Erzurum’a ulaştı.

Ankara Gar’ından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla uğurlanan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin’e yapılan Bor ihracatındaki ilk treni ve Türkiye ile Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treni Erzurum’a ulaştı.

19 vagondan oluşan 45232 sefer sayılı ihracat treni 1234 ton yük taşıyor. Saat 18.45 itibariyle Erzurum’a ulaşan tren saat 18.55 itibariyle Kars istikametine hareket etti.

Makinist Emre Gül ve Turgut Akyürek, ‘’Trenimiz Çin’e gidecek ikinci ihracat blok treni. 4800 kilometrelik yolumuz 12 günde tamamlanacak. Hayırlı olsun. Rabbim daha nice seferler yapmayı nasip etsin’ dedi.