Çin Medya Grubu Başkanı Haixiong’dan yeni yıl mesajı

Çin Medya Grubu (CMG) Başkanı Shen Haixiong, yayınladığı yeni yıl mesajında, “Gerçeklere dayanmak, küresel medya mensuplarının izlediği temel kriterdir. Bu yıl gerçeklere dayanarak adaleti ve hakkaniyeti geliştiriyoruz” dedi.

Çin Medya Grubu (CMG) Başkanı Shen Haixiong, yeni yıl vesilesiyle yurt dışında yaşayan izleyicilere tebriklerini iletti. Yeni yılda, CMG olarak gerçekleştirmek istedikleri planlardan ve 2021 yılındaki başarılarından bahseden Haixiong,“Yeni yılın ilk ışığı dünyayı aydınlatıyor. Çin, kaplan yılına giriyor. Beijing’den size mutlu ve hayat dolu bir kaplan yılı diliyorum! Geride bıraktığımız 2021 yılında, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) kuruluşunun 100. yıldönümü kutlandı. Yüz sene boyunca ÇKP, 50 kişilik küçük bir partiden, 90 milyondan fazla üyesi olan büyük bir partiye dönüştü. ÇKP önderliğinde Çin halkı, dünyayı şaşırtan başarılar oluşturdu. Yeni dönemde, Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in liderliğinde 1,4 milyar nüfusa sahip bu ülkede, orta halli refah toplumunun inşası kapsamlı bir şekilde tamamlandı; Çin ulusunun binlerce yıldır mücadele ettiği mutlak yoksulluk meselesi kökünden çözüldü. Bu önemli dönemi dikkatle izleyen CMG, geçtiğimiz yıl “Yoksulluktan Kurtulma” ve “Orta Halli Refah” gibi bir dizi seçkin eser sundu ve bu eserlerle ÇKP ve Çin halkının mücadelesini kayıt altına alarak, uluslararası topluma ÇKP’nin yüz yıldır nasıl canlılığını ve enerjisini sürdürebildiğini açıkladı. Bir ay önce Çin’in dış yayınlarının başlamasının 80. yıldönümü kutlandı. Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bu vesileyle medya grubumuza tebrik mesajı gönderdi. Xi mektubunda, Çin hikayelerini en iyi şekilde anlatmamızı, Çin’in sesini en iyi şekilde duyurmamızı, büyük önderlik gücüne, büyük yayın gücüne ve büyük etkilere sahip uluslararası birinci sınıf yeni tip medya platformu oluşturmamıza teşvik etti. Biz de bu hedefe ulaşmak için çaba harcamaya devam edeceğiz” dedi.

“Barış, kalkınma ve mutluluk yolunda bir an olsun duraksamadık”

Covid-19 salgınının dünyadaki etkisiyle ilgili de konuşan Haixiong, “Çin’de bir deyiş vardır: “Başarılı olmak isteyenler, mutlaka çetin sınamalardan geçer.” Büyük değişikliklerin yaşandığı ve salgının küresel boyutta etkilerini sürdürdüğü dünyamız, pek huzurlu bir yer gibi görünmüyor. Buna rağmen barış, kalkınma ve mutluluk yolunda bir an olsun duraksamadık. CMG, ‘Hikayelerdeki Çin’,’Klasik Eserlerdeki Çin’ ve ‘Çin’in Yer İsimleri’gibi programlarla, Çin’in uzun geçmişe sahip tarihinin yanı sıra, halkın güzel ve gerçek yaşamını anlattı. ‘Milli Parklar’ ve ‘Sanat İçinde Olimpiyatlar’ gibi programlarla, yeni dönemdeki güzel ve sağlıklı Çin manzaralarını yansıttı. Çinli taykonotların Uzay İstasyonu’ndan uzay bilimi hakkında verdikleri dersi bütün dünyaya canlı bir şekilde yayınlayarak, çok sayıda gençte uzay keşfi heveslerini uyandırdı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz sene 16 yabani Asya fili önce Yunnan eyaletinin güneyindeki yerleşim bölgesinden kuzeye göçüp, sonra tekrar güneye döndüler. Yaklaşık altı ay süren bu süreç boyunca, CMG’ye bağlı CGTN gibi kanallar, filleri kesintisiz bir şekilde takip ederek, 7 bin saatten fazla canlı yayın yaptı. Söz konusu filler küresel izleyiciler arasında fenomen haline geldi” ifadelerine kullandı.

“100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştık”

Haixiong, “Gerçeklere dayanmak, küresel medya mensuplarının izlediği temel kriterdir. Bu yıl gerçeklere dayanarak adaleti ve hakkaniyeti geliştiriyoruz. Çarpıtmalara dayalı ‘Küresel Salgın Karşısında Dayanıklılık Sıralaması’ karşısında dünya çapında internet kullanıcılarına yönelik üç tur anket düzenledik. Gerçekleri açıklayan bu anketler, 100 milyondan fazla internet kullanıcısının desteğini almıştır. Afganistan’daki durumla ilgili olarak yapılan yayınlarda CMG’nin yerinde yayınladığı özel videolar, bazı ülkelerin silahlı kuvvetlerini kötüye kullanarak sivilleri keyfi şekilde öldürmeleri gerçeğini ortaya çıkardı. Bu videolar, küresel medya kuruluşlarının önemli haber kaynağı haline geldi. Sorumlu bir medya kuruluşunun sahip olması gereken mesleki kurallarını izlemeye devam ederek gerçekleri açıklamak için çaba harmaya devam edeceğiz. Batılı ülkelerin medya kuruluşlarındaki meslektaşlarımıza da medyanın itibarını koruma çağrısında bulunuyoruz. Siyasi çıkarların, ırk ayrımcılığının ve ideolojik önyargının yerini gerçeğin almasına olanak tanıyan, nesnel, adil, pozitif ve sağlıklı bir uluslararası kamuoyu ekolojisinin oluşmasını hızlandırmak için birlikte çalışmalıyız” dedi.

“Filler bile hip-hop dansı öğreniyor”

Çin’e her zaman medya desteği sağlayacaklarının altını da çizen Haixiong, “Aynı amaçlara sahip olan insanlar, aralarında dağlar ve nehirler olmasına rağmen birbirlerinden uzakta olduklarını hissetmezler. Geçen bir yılda CMG’nin dost çevresi daha da genişledi. Uluslararası medya kuruluşlarından meslektaşlarımız ve dostlarımızla birbirimize 600’den fazla mektup veya mesaj gönderdik. Çok yönlü, kapsayıcı, eşit ve karşılıklı güvene dayalı medya ortaklıkları iş birliği mekanizmasını oluşturduk. Aramızda samimi temaslarla güven köprüleri kuruldu. Bize güvendiğiniz için teşekkür ediyoruz. Her şeyin mümkün olduğu bu çağda, medya devrimini "filler bile hip-hop dansı öğreniyor" yaklaşımıyla kucaklıyoruz. CMG, Tokyo Olimpiyatları’nda yarışmaları ve etkinlikleri ilk defa 4K ultra yüksek çözünürlüklü kanalda canlı olarak başarıyla yayınladı. Dünyadaki ilk 4K ultra yüksek çözünürlüklü olimpik kanal 3 ay önce yayına başladı. Üç ayda takipçilerinin sayısı 400 milyonu aştı. Yaklaşık 30 gün sonra Çin’in Ay Takvimi’ne göre Kaplan Yılı’na girildiği günlerde Olimpiyat meşalesi tekrar Beijing’de yanacak. “5G+4K/8K+AI” teknolojilerinin desteğiyle CMG, Beijing ile Zhangjiakou arasındaki hızlı trende canlı yayın vagonu kurdu. Bu da dünyada ilk defa hızlı trende ultra yüksek çözünürlüklü video yayınlama sorununa çözüm getirdi. Diğer ülkelerden meslektaşlarımızla birlikte bu yüksek teknolojilerden yararlanarak, dünyaya muhteşem, olağanüstü bir Beijing Kış Olimpiyatları sunmaya hazırız.

Yeni yılda düzenlenecek Çin Komünist Partisi’nin 20. Ulusal Kongresi’nde Çin’in geleceği için yol haritası belirlenecek. Ciddiyet ve mükemmelliği arayan çalışma tutumuyla, daha fazla kaliteli program hazırlayıp uluslararası topluma çeşitli açılardan yeni dönemde Çin’in dinamiklerini sunmaya ve insanlık için kader birliğinin oluşturulmasına medya desteği sağlamaya hazırız. Tekrar sizlere ve tüm dünyaya içtenlikle en iyi dileklerimizi sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.