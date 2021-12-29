Çin, Elon Musk’ı BM Uzay İstasyonu’na şikayet etti

Çin, Elon Musk’ın Space-X uydularının, Çin Uzay İstasyonu’na isabet etmesinden endişe duydukları gerekçesiyle BM Uzay İstasyonu’na şikayet etti.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Space-X uydularının fırlatılmasının ardından Pekin, 1 Temmuz ve 21 Ekim tarihlerinde gönderilen uyduların Çin Uzay İstasyonu’na çarpmasının son anda engellendiğini açıklayarak Musk’ı BM Uzay İstasyonuna şikayet etti. Çin, hem uzay istasyonlarının hem de istasyonda alışan 3 astronotun güvenliğinden endişe edildiğini kaydederek, Musk’ın uzay anlaşma yükümlülüklerini hiçe saydığını bildirdi. Çin hükümeti, 6 Aralık’ta BM’ye yaptığı şikayette, Çin Uzay İstasyonunun, Space-X tarafından fırlatılan Starlink uydularıyla çarpışmayı önlemek çin "kaçınma manevraları" gerçekleştirdiğini söyledi.

Çin Uzay Ajansı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD‘nin böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için acil önlemler alması gerektiğini belirterek, Washington’u, uzayın barışçıl kullanımına ilişkin 1967 tarihli anlaşmada yer alan "astronotların güvenliğini koruma" yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Space-X uyduları, internet erişiminin yetersiz olduğu bölgelere şu ana kadar 200 bin Starlink uydusu fırlatarak iyileştirmeyi amaçlıyor.