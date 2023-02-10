Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye için taziye defterini imzaladı

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin yabancı misyonlarında taziye defteri açıldı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li, bu sabah Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğini ziyaret etti. Deng, taziye defterine yazdığı mesajda, "Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Türk halkının afetin yaralarını sararak, en kısa zamanda ülkesini yeniden inşa edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, daha sonra Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Büyükelçi Önen, Bakan Yardımcısı Deng Li’ye taziye dilekleri ve Çin’in afet sonrasında Türkiye’ye sağladığı destek nedeniyle teşekkür etti.

Deng Li, 2019-2020 yıllarında Çin’in Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Diğer yandan, çok sayıda ülkenin Çin’in başkenti Pekin’de bulunan büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcileri de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için açılan taziye defterini imzalayarak, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı.