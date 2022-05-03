Çin Devlet Başkanı Jinping’den genç bilim adamlarına mektup

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Uzay Teknoloji Grubu bünyesinde çalışan genç bilim adamlarına mektup gönderdi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 4 Mayıs Çin Gençlik Bayramı dolayısıyla Çin Uzay Teknoloji Grubu bünyesinde uzay istasyonu kurmakla görevli genç bilim adamlarına bir mektup gönderdi. Jinping mektubunda, kendisinin 9 yıl önce Çin Uzay Teknoloji Grubu’nda görev yapan genç bilim adamlarıyla bir araya geldiği anları hatırlatarak, geçen 9 yıl içinde uzay alanında çok sayıda seçkin genç bilim adamının önemli misyonları yerine getirerek Çin’in uzay çalışmaları tarihinde birçok ilke imza attıklarını ve yeni dönemde Çin gençliğinin dinamizmini gösterdiklerini vurguladı. Jinping mektubunda önümüzdeki günlerde Çinli genç bilim adamlarının, eski kuşağın zorluklara boyun eğmeme ruhunu yaygınlaştırmaları, atılım niteliğinde ilerlemeler kaydetmeleri, uzay alanında yeni destanlar yazılmasına katkı sağlamaları çağrısında bulundu.