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Çimse-İş Sendikası üyelerinin yüzü zamlarla güldü

Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı 11 numaralı çimento seramik ve cam iş kolunda faaliyet gösteren Türkiye Çimse-İş Sendikası’nın yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde elde ettiği zamlar ve sosyal haklar, sendika üyelerinin yüzünü güldürdü.

Genel 17.02.2021, 10:47
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Çimse-İş Sendikası üyelerinin yüzü zamlarla güldü

Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı 11 numaralı çimento seramik ve cam iş kolunda faaliyet gösteren Türkiye Çimse-İş Sendikası’nın yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde elde ettiği zamlar ve sosyal haklar, sendika üyelerinin yüzünü güldürdü.

Çimse-İş Sendikası’nın toplu iş sözleşmelerinde ortalama zam oranı yüzde 27 olurken, neredeyse enflasyon oranının iki katına ulaşıldı. Seramik ve cam iş kolunun en büyük sendikası olan Çimse-İş, Toprak İşveren Sendikası’na üye Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Vitra Karo, Matel Hammadde, Türk Ytong ile Ege Seramik, Ege Vitrifiye, Kütahya Porselen, Kütahya Seramik, Schott Orim Cam, Klüh Destek ve Profesyonel Hizmetler, Graniser Seramik, Hitit Seramik, Uşak Seramik, Umpaş Seramik ile yürüttüğü yaklaşık 10 bin üyeyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerini anlaşma ile sonuçlandırdı. Çimse-İş Sendikası’nın yaptığı sözleşmelerde seyyanen zamlar ve sosyal hakların yanı sıra kıdemli işçilik de ayrıca ön plana çıktı. Kıdem yılına yönelik yapılan ek zamlar, uzun süredir aynı iş yerinde çalışan işçileri mutlu etti. Sendika, örgütlü bulunduğu iş yerlerinde üyelerine yaptığı salgın uyarıları ve bilgilendirmeleri ile iş yerlerinde Covid-19’a bağlı büyük sorunların yaşanmasına da engel oldu.

Türk-İş Denetim Kurulu Başkanı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyesi olan Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriye Nazlım, yapılan sözleşmeler hakkında şunları kaydetti:

“Ulusal ve küresel ölçekte pandemi sürecinin de büyük etkisiyle zor günlerden geçmekteyiz. Çimse-İş Sendikası olarak başta üyelerimiz olmak üzere ülkemiz milletimiz ve işverenlerimiz için de en iyi ve en doğruyu yapmanın gayreti içerisindeyiz. İmzalamış olduğumuz sözleşmelerle üyelerimizin ve ailelerinin yüzünü güldürmek, zor dönemlerde onları bir nebze olsun rahatlatmak, bunun yanı sıra üretimin ve kalitenin sürekliliğini sağlayarak iş yerlerimize ve ülkemize katma değer sağlamak bizleri son derece mutlu etmiştir. Yıllardır sürdürmüş olduğumuz sendikal vizyonumuzdan şaşmadan ücret değil sistem sendikacılığını esas alarak, sosyal sendikacılık adına her gün yeni fikirler geliştirerek, ücrette, rekabette adaleti önceleyerek, üreterek, kazanarak ve kazandırarak yolumuza devam ediyoruz. 2010 yılından bu yana ortaya koyulan vizyon doğrultusunda sendikacılığı bir pazarlık mecrası değil sistemli ve bilimsel çalışmaların ışığında sektörümüze ve üyelerimize her yönden katkı sağlayan, ücrette ve işte adalet sunan, huzur ve barış getiren modern bir anlayışa kavuşturduk.”

Göreve geldiği ilk günden bugüne sosyal sendikacılığı ön plana aldığının altını çizen Nazlım, “Bu konuda Alanya ve Ankara’da eğitim, panel, konaklama, tatil, toplantı gibi sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacak, tamamı sendikamıza ait iki büyük eseri Çimse-İş ailesine kazandırdık. Bu sosyal alt yapılar üzerinde kadın kurultayları, aile buluşmaları, çocuk ve gençlik programları, ’Ecdadın izinde Çimse-İş sloganıyla’ Çanakkale ve Anıtkabir gezileri, çocuk dergisi gibi birçok etkinliği gerçekleştiriyoruz” dedi.

Yapılan yanlış yatırımların da düzeltilerek ilerlendiğini kaydeden Nazlım, “Alanya gibi yazlık bir turizm merkezinde yıllık aidatı milyonları aşan, kış dönemine ait, üyelerimizin bir gün dahi kullanmadığı binlerce devre mülk dönemi yaklaşık 30 yıldır sendikamızın üzerinde büyük bir aidat yükü oluşturuyordu. Üyelerimizin menfaati doğrultusunda biz bu yapı içerisinden ayrılarak kendi alanımıza kendi otelimiz olan The Marilis Hill Resort Hotel’i inşa edip, Çimse-İş ailesine ölmez bir eser kazandırdık. Bundan böyle Akdeniz sahillerinde çimento seramik ve cam emekçilerinin çocukları oynayacak. Çünkü bizim üyelerimiz her şeyin en iyisine layıktır” şeklinde konuştu.

Nazlım, Çimse-İş Sendikası’nın üyelere hizmet etmekten gurur duyduğunu söyleyerek, “Çimse-İş ailesi her geçen gün büyüyerek ve gelişerek emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Bu vesileyle gerçekleştirmiş olduğumuz toplu iş sözleşmelerinin başta üyelerimiz olmak üzere iş yerlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.
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