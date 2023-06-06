Çimleri keserken dikkat edin...

Bursa’da çim biçerken vatandaş tarafından yaralanan yavru kirpi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Bursa’da bahçesindeki uzayan çimleri biçen vatandaş, bir ses duyunca makineyi kapattı. Çimlerin arasında yavru kirpilerin olduğunu fark eden duyarlı vatandaş, veteriner hekimlerden yardım istedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alınan kirpilerden 2’si hayatını kaybederken, başına 3 dikiş atılan diğer yavru ise gözetim altına alındı.

Biberon ile beslenen kirpinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Nihal Bilgici Yıldız ise, “Özellikle bu zamanlarda çim biçerken, çimlerin arasına gizlenen bu kirpi ailelerine dikkat edilmelidir. Çim biçme makineleriyle verilen hasarlar geri dönülmez oluyor” dedi.