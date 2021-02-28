banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul Boğazı donacak iddialarına Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan yeni yorum
İstanbul Boğazı donacak iddialarına Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan yeni yorum
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Suudi Arabistan'dan hesap soracak!
Suudi Arabistan'dan hesap soracak!
Film değil gerçek: Dolandırıcıları böyle yakalattılar
Film değil gerçek: Dolandırıcıları böyle yakalattılar

Çıldır Gölü’nde heyecanlı anlar

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, güneşli havada Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi yaşadı.

Genel 28.02.2021, 11:19
4
Çıldır Gölü’nde heyecanlı anlar

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, güneşli havada Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi yaşadı.

Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı için Ardahan’a gelen Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyeleri, toplantının ardından Ardahan’ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nü de ziyaret eden üyeler, göl üzerinde keyifli anlar yaşadı. Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyelerinden Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, "Çıldır Gölü üzerine çıkınca önce tedirgin bir şekilde ayaklarımızı buza vurmaya başladık. Acaba kırılır mı korkusu vardı içimizde, bir iki denemeden sonra göl üzerine çıkarak müthiş bir heyecan yaşadık" dedi.

Akçasoy, Çıldır Gölü ile ilgili duygularını şöyle ifade etti:

’’Müthiş bir heyecan, inanılmaz güzel bir görüntü, inanılmaz güzel bir doğa ve bu doğanın içerisinde olmaktan inanılmaz mutluyuz. Ve arkadaşların ilgisi, işletmecilerin ilgisi bizi çok mutlu etti. Dilerim pandemi koşulları biter bitmez bütün Türkiye buraya gelsin.’’

Turizmci olan Ankara Kent Konseyi Yönetim Kurulu ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu üyesi Ceren Anadol ise Çıldır Gölü’nün ’’soğuk kış sıcak kültür’’ ile inanılmaz bir pazar alanına dönüştürülebileceğini söyleyerek, ’’Bugün Çıldır Gölü’nde bizi harika bir manzara bekliyor. Bu manzarayla karşılaştığımızda çok mutlu oldum. Ankara’dan geliyoruz, Ankara Kent Konseyi olarak katılım sağladık. Ben aynı zamanda bir turizmciyim. Çıldır Gölü bizim en önemli turizm pazarlama ürünlerimizden bir tanesi. Doğru bir pazarlama ile ’soğuk kış sıcak kültür’ ile inanılmaz bir pazar alanına dönüştürülebilir. Turizmde önemli olan sürdürülebilirliğin olmasıdır. Şubat ayının sonlarında olmamıza rağmen inanılmaz güzel bir hava var. Normal şartlarda pandemi olmasaydı şu anda burada adım atacak yer bulamazdık. Yerel yönetimlerin Çıldır Gölü’yle ilgili sürdürülebilir bir eylem planı olması gerekiyor. Nedir bu? Yani biz 50 yıl sonra da buraya geldiğimizde buz ve karın üstünde yürüyebiliyor olmamız lazım. Ardahan’ın en önemli yatırımlarından birisi esasen turizm yatırımıdır. Çünkü inanılmaz bir rotası var, inanılmaz bir doğası var. Doğa çeşitliliği çok fazla ve endemik bitki çeşitliliği çok fazla. Kayak merkezi bulunmakta, o yüzden bu ürünler doğru bir şekilde pazarlanır ise buraya gelen insanlar sadece Çıldır Gölü’nde at kızağına binip geri dönmemeliler. Bunun için yerel yönetimlerden beklenen en önemli şey doğru bir turizm planlaması yapılmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

Bölgenin en büyük ikinci gölü olan ve kışın yüzeyinde atlı kızak ve kar motosikleti ile turistlerin keyifli anlar yaşadığı Çıldır Gölü, doğal yapısı ile yerli ve yabancı turistleri etkiliyor. Türkiye’de kışın tamamı donan tek tatlı su gölü olan Çıldır Gölü’nün tamamen buz tutması ve çevresinin karla kaplı olması seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Bembeyaz bir ovayı andıran Çıldır Gölü’nde gökyüzü ve yeri ayırt etmek ise çok zor.
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Antalyaspor 26 34
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. Altınordu 24 44
4. İstanbulspor 23 43
5. Adana Demirspor 24 42
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 23 31
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 24 39
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 26 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 24 25
16. Eibar 25 22
17. Deportivo Alaves 25 22
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20