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Çikolatada Marmara, şekerlemede Doğu ve Güney Doğu Anadolu önde

Ramazan Bayramı’nı hediyelik ve ikramlık 50 çeşit ürünle karşılayan toplam atıştırmalık pazarının lideri Ülker, bu sene de 6 bin 700 kişiye istihdam sağlıyor.

Genel 25.04.2022, 11:34
Çikolatada Marmara, şekerlemede Doğu ve Güney Doğu Anadolu önde

Ramazan Bayramı’nı hediyelik ve ikramlık 50 çeşit ürünle karşılayan toplam atıştırmalık pazarının lideri Ülker, bu sene de 6 bin 700 kişiye istihdam sağlıyor.

Çikolatada 22, şekerlemede 28 olmak üzere toplam 50 çeşit hediyelik ve ikramlık ürünle Ramazan Bayramı’na hazırlanan Ülker, Türkiye genelindeki satış noktaları ve online alışveriş sitelerinde tüketicilerle buluşmayı bekliyor.

Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, geçmişten bu yana bayram hazırlıklarının Ülker için yoğun geçtiğinin altını çizerek, “Tüketicilerimizle kurduğumuz güçlü ve samimi ilişkimizin temelinde yer alan ortak değerlerimizden biri de bayramlar. Daha çocukluk yaşlarında Ülker’le tanışanlar için bayram ikramlıkları denildiğinde, akla önce Ülker markası geliyor. Bizler de bu ilgiyi sürekli canlı tutmak için tüm Türkiye’nin en beğendiği ikramlık çeşitlerine Ülker imzasını atmaya devam ediyoruz. Ramazan Bayramı’na da yoğun bir şekilde hazırlandık. Sadece bu dönemde tüketicilerimize en iyi şekilde ürün sunabilmek için 6 bin 700 kişiye ilave istihdam sağlıyoruz. Hediyelik ve ikramlık çikolatada 22, şekerlemede 28 çeşit ürünle bir kez daha en güzel bayram ziyaretlerine eşlik etmeye devam edeceğiz. Bu yılın yeni lezzeti ise göz alıcı ve şık mor ambalajıyla enfes kakao kremalı ve çıtır çıtır pirinç patlaklı sütlü çikolata Ülker Buklet ikramlık çikolata olacak” diye konuştu.

İkramlık pazarı 2021’de büyüdü

Bayram dönemlerinde çikolata ve şekerleme tüketiminin katlandığına dikkat çeken Kabakçı, hediyelik ve ikramlık çikolata pazarındaki liderliklerinin kesintisiz sürdüğünü söyledi. Kabakçı, “2021 yılında Türkiye bayramlık çikolata ve şekerleme pazarının büyüklüğü yaklaşık 35 bin ton ve 1,1 milyar TL’ye ulaştı. Hediyelik ve İkramlık çikolata pazarının tonaj büyüklüğü 12 bin 600 ton, ciro değeri ise 608 milyon TL iken ikramlık şekerleme pazarı 22 bin 200 ton, ciroda ise 536 milyon TL olarak gerçekleşti. İpsos hane tüketim paneli verilerine göre Ülker yüzde 35,9 ciro pazar payıyla bayramlık çikolata pazarının açık ara lideri olmaya devam etti. 2021 yılında bayramlık çikolata ve şekerleme pazarı bir önceki yıla göre tonajda yüzde 45, ciroda da yüzde 66’lık bir büyüme gösterdi. İkramlık şekerleme giren hane sayısı geçtiğimiz yıl 2,8 milyon artarak 8,1 milyondan 10,8 milyona yükselirken, ikramlık çikolata giren hane sayısı ise 2,3 milyon artarak 7,9 milyondan 10,2 milyona çıktı” dedi.

Çikolatada paketli ürünler daha çok tercih ediliyor

Türkiye hediyelik ve ikramlık çikolata pazarının 2021’de tonajda yüzde 40, ciroda da yüzde 60 büyüdüğünü aktaran Kabakçı, tonajdaki büyümenin yüzde 67’sinin ikramlık çikolatadan, yüzde 23’ünün ise paketli hediyelik çikolatadan geldiğini söyledi. Kabakçı, “Bayramlık çikolata pazarına tonaj olarak baktığımızda, ağırlıklı olarak hediyelik paketli ürünlerin tercih edildiği görülüyor. Hediyelik ve ikramlık çikolata pazarının yüzde 55’i paketli, yüzde 45’i dökme ürünlerden oluşuyor” diye konuştu.

Çikolatada Marmara, şekerlemede Doğu ve Güney Doğu Anadolu önde

Bayramlık çikolata ve şekerlemede Türkiye’nin bölgesel dağılımına da ilişkin bilgiler veren Mustafa Kabakçı, hediyelik ve ikramlık çikolata satışında her yıl olduğu gibi yüzde 29,1’lik payla Marmara Bölgesi’nin ilk sırada yer aldığını, Marmara Bölgesi’ni ise yüzde 22,1’lik payla İç Anadolu Bölgesi’nin takip ettiğini söyledi. Kabakçı, ikramlık şekerlemenin en çok yüzde 38,9’luk payla Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde tüketildiğini, bu bölgeleri yüzde 19,4 ile Marmara, yüzde 19,1 ile İç Anadolu’nun takip ettiğini dile getirdi.

Şekerleme 30 derecenin altında; çikolata 18-22 derecede saklanmalı

Mustafa Kabakçı çikolata ve şekerleme alırken ve saklama koşulları açısından tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çikolata ve şekerlemenin üretim aşamasında izlenen yöntemler büyük önem taşıyor. Tüketicilerin saklama koşulları da ürünlerin lezzeti söz konusu olduğunda bir o kadar önemli hale geliyor. İkramlık şekerlemenin 30 derecenin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor. Çikolata ambalajı ürünün nefasetini koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur. Ambalaj ürünü çok iyi kapatmalı ve sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli. Çikolatanın yüzeyinin parlak ve pürüzsüz olması, ağızda kolayca erimesi önemli. Çikolatada bulunan kakao yağı çok özel ve hassas kristal bir yapıya sahip, bu yüzden 18-22 C de serin bir ortamda saklanması yeterli. Buzdolabında muhafaza edilmemelidir"

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