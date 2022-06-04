Çiğli, 30. yılını coşkuyla kutladı

Çiğli Belediyesi, kuruluşunun 30. yıl dönümünü konser, sergi, tiyatro gösterimi ve kitap dağıtımı etkinlikleriyle kutladı.

12 Eylül 1980 darbesinin ardından kapatılan ve 1992 yılında yapılan yasal düzenleme ile yeniden belediye statüsü elde eden Çiğli Belediyesi, kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutladı. Kutlamaları programı 3 Haziran Cuma günü saat 10:00’da Çiğli Atatürk Heykelinde düzenlenen çelenk sunumu ile başladı. Kutlamalar Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonunda devam etti. Çiğli tarihinin anlatıldığı tiyatral gösterim ve hep birlikte kesilen 30. yıl pastasının ardından düzenlenen kokteylde Nedim Atilla’nın kaleme aldığı Tarihten Günümüze Çiğli kitabının tanıtımı ve dağıtımı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gönderdikleri telgraflar ile Çiğli Belediyesi’nin 30. yıl dönümünü kutladı.

Gümrükçü: “Çiğli’de barışı ve kucaklaşmayı büyüteceğiz”

Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda gerçekleştirilen klasik müzik dinletisinde konuşan Başkan Gümrükçü, “Bir sevdadır Çiğli. 30 yılımızda Çiğli sevdalılarıyla bir araya geldik. Türkiye’nin 81 ilinden gelen vatandaşlarımızın huzur ve barış içinde yaşadığı kozmopolit bir yapıya sahip olmakla beraber Kuzey’in incisi, parlayan yıldızı olma ve İzmir’in geleceğinde büyük rol oynama iddiasında olan bir ilçeyiz. Gediz Deltası, Homa Dalyanı ve Çamaltı Tuzlası gibi tarihi ve doğal güzellikler açısından İzmir için önemli bir noktadayız. Ayrıca Katip Çelebi Üniversitesi, Kuş Cenneti, hastaneler ve sanayi bölgeleri ile kentimize katma değer sağlıyoruz. Yıllara dayanan çöp konusu gibi bazı sorunları çözmek ve vatandaşlarımızın bu sorunlardan en az etkilenmesini sağlamak için Çiğlili hemşehrilerimizden, meclis üyelerimizden, mesai arkadaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan aldığımız güçle gece gündüz çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra sahip olduğumuz değerleri korumak ve tanıtmak için de çaba harcıyoruz. Tarihi kilisemiz var, Dünyada ilk bilinen Köle ayaklanması bizim ilçemizde olmuştur. Çok fazla bilinmeyen Çiğlimizin tarihini gün yüzüne çıkarmak ve herkese duyurmak istedik. Merak eden herkes İzmir sevdalısı Nedim Atilla’nın kaleme aldığı “Tarihten Günümüze Çiğli” kitabında geçmişten bugüne Çiğlimizin tarihi yolculuğuna çıkabilecek. Biz bu kentte iç huzuru, barışı ve kucaklaşma ortamını oluşturduk. Önümüzdeki süreçte bu iklimi daha da güçlendireceğiz. Umarım bu kucaklaşma tüm Türkiye’ye örnek olur” ifadelerini kullandı.

Atilla: “Çiğli, barışı elden bırakmayanların kentidir”

Kutlama programına katılan gazeteci-yazar Nedim Atilla, “Herodot diyor ki; ‘İyonyalılar topraklarını ve yurtlarını yeryüzünün bilinen en güzel gökyüzü altında kurdular’. Burası, Gediz ve Büyük Menderes sınırına kadar olan İyonya’dır. Perslerin saldırısının ardından bu bölge 19 Mayıs 1919’a kadar hiç büyük bir savaş görmemiştir. Bu coğrafyadan bilim ve felsefe doğmuş, ilk kez bu coğrafyada lirik şiir yazılmış, 7 nota yankılanmıştır. Adını Çiğli’ye veren Siliyon Antik Yerleşim yerleşim yerinde Bergama Krallığına karşı dünyanın ilk ayaklanması olan Aristonikos ayaklanması yaşanmıştır. Tüm zenginlikleri bir kitaba sığdırmaya çalışmak bu coğrafyaya haksızlık olurdu biz de sığdırabildiğimiz kadarını kaleme aldık. Tarihten gelen dokusuyla Çiğli, sahip olduğu barış ortamına zarar vermeden sorgulayan ve itiraz eden bir kenttir” diye konuştu.

Kutlamalar Suavi konseri ile zirve yaptı

Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu ve Fuaye Alanı’ndaki etkinliklerin ardından kutlamalar Türk müziğinin usta isimlerinden Suavi’nin Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Anfi Tiyatrosunda sahne aldığı konser ile zirve yaptı. Anfi Tiyatroyu hınca hınç dolduran müzikseverler gece boyunca Suavi’nin ezgilerine coşkuyla eşlik etti.

Suavi: “Çiğli, demokratik bir kültür üzerine inşa edilmiştir”

Konserin ardından müzikseverlere seslenen Suavi, “Çiğli, henüz belediye olmadan çok çok önce tarihi örneklerde olduğu gibi itirazı ve direnişi bu coğrafyayla tanıştırmıştır. Bu değerli kavramı dejenere etmemeliyiz çünkü isyan etmek özünde demokratik bir kültür ve insan haklarından bir tanesidir. Bu nedenle Çiğli Belediyesi; itiraz edebilen, hayır diyebilen, eleştiriye açık ve karşı tarafı eleştirme hakkını kullanabilen demokratik bir kültürün üzerine oturmaktadır. Hal böyle olunca Utku Başkanın şahsında doğum gününü kutlayan Çiğli Belediyesi’nin bu özel gününü beraber kutlamaktan onur duyuyorum. Genç, idealleri olan ve halkın içerisinden gelen Utku Başkanımıza benimle bu kutlamayı gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Suavi bizim Barış Öğretmenimiz”

Suavi’nin sözlerinin ardından sahneye çıkan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Suavi’yi 10 yaşımdan beri dinliyorum. Henüz o yıllarda annemle Suavi konserlerine giderdik. Benim annem öğretmen. Suavi de bizim barış, yoldaşlık ve sanat öğretmenimiz oldu. 1980 öncesinde Güzeltepe’de ve Şirintepe’de 1980 öncesi Türkü söyleyen itiraz yürekli usta sanatçımızdır Suavi. Emeğinize, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bu ülkeye kattığınız ve katmakta olduğunuz tüm değerlere sağlık. Çiğli bugün sizinle barış, demokrasi ve huzur noktasında bir adım daha ileriye gitti. Nice 30 senelere, nice mutlu senelere Çiğli” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmasının ardından Başkan Gümrükçü, usta sanatçı Suavi’ye Çiğli’nin simgesi haline gelen ve yağlı boyadan resmedilen Flamingo tablosunu hediye etti.