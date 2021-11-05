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'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın tutuklandı

"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Genel 05.11.2021, 23:27
'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği öğrenilen Fatih Aydın'ın işlemleri tamamlandı.

Polis minibüsüne bindirilerek Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürülen Fatih Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi.

Aydın, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada, polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Fatih Aydın'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alındı.

Savcılık, yaklaşık 5 saat süren ifade alma işleminin ardın Aydın'ı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Fatih Aydın'ın tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu belirtildi

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüpheli Fatih Aydın'ın, Çiftlik Bank sisteminin kurucusu ve yöneticisi Mehmet Aydın'ın kardeşi olduğu, ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olan Mehmet Aydın'ın talimatları doğrultusunda örgütte faaliyet gösterdiği belirtildi.

Fatih Aydın'ın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü sırada yurt dışına çıktığı kaydedilen sevk yazısında, şüpheli Aydın'ın ayrıca Fame Game Software Limited Şirketi'nin ortaklarından olduğu, bu firmanın ve diğer tüm firmaların kontrolünü elinde tuttuğu aktarıldı.

Sevk yazısında, Mehmet Aydın'ın da ifadesinde ağabeyi Fatih Aydın'ın şirketin ortağı ve yetkilisi olduğunu beyan ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Fatih Aydın'ın diğer şüpheliler ile Çiftlik Bank organizasyonu adı altında internet oyunundaki sanal hayvanların ömrünü bir yıl olarak belirleyip, oyuncuların elde ettiği küçük karlar ve kar beklentileri ile oyunda kalmalarını sağlayıp, daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin edip mağdurları zarara uğratarak eylemlerini süreklilik arz edecek şekilde devam ettirdiği, bu nedenle tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Fatih Aydın'ın, en başından beri vadedilen kar beklentisinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunun şüphelilerce bilinmesine rağmen eylemlerine devam ederek internette oynanan Çiftlik Bank oyunu aracılığıyla yatırımcı oyuncularla yüz yüze gelmeden, hileli davranışlarla oyuncuların katılımları, oyunda uzun süre kalmaları, daha çok yatırım yapmaları sağlanarak ekonomik çıkar amaçlı örgütün organizasyonunda suç örgütünü yönetmek ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği anlaşılmıştır."

Çiftlik Bank organizasyonunda söz sahibi olmadığını iddia etti

Alınan bilgiye göre, Fatih Aydın savcılıktaki ifadesinde, Çiftlik Bank organizasyonunun oyunu veya şirket yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını, sadece maaş karşılığı görev yaptığını söyledi.

İşlerin gelişmesinden sonra kardeşi Mehmet Aydın'ın teklifini kabul edip daha çok para kazanmak için yurt dışına gittiğini ve soruşturmalar başlayınca da bir daha dönmediğini anlatan Aydın, kardeşi ile ilişkilerinin çok iyi olmadığını, formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını savundu.

Aydın, kardeşinin kendisine şirkette önemli bir görev vermediğini, maaş karşılığında getir götür nakliye işi yaptığını ifade ederek, şirketteki etkili isimlerin başka kişiler olduğunu kaydetti.

Fatih Aydın'ın ifadesinde, şirkette etkili olan isimleri de savcılığa söylediği bildirildi.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Fatih Aydın'ın üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Fatih Aydın, hakimlikteki sorgusunda, kardeşi Mehmet Aydın'ın kurmuş olduğu şirketlerden biri olan şarküteride bir dönem nakliye işi yaptığını anlatarak, "Daha sonra kardeşim Kıbrıs'ta şirket açmak için işlem yaptı. Bu şirketi kurmak için ikinci isime gerek vardı. Bana formaliteden kağıt üstünde ortaklık teklif etti. Ben de formaliteden ortak oldum. Kabul ettim ancak şirketler üzerinden herhangi bir işlem yapmadım. Bana hisse verdiği şirketin banka hesaplarındaki para giriş çıkışlarından haberim yoktur. Ben Çiftlik Bank'ın oyun işlerinin hiçbir aşamasında bulunmadım. Ben Bitcoin makinalarının akıbetiyle ilgili kardeşim Mehmet Aydın'ın söylemleri sonucunda bilgi sahibi oldum. Herhangi bir ilgim ve alakam yoktur. Salıverilmemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Süreç

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.

Fatih Aydın, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin açılan davada da sanık olarak bulunuyor.

#türkiye
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