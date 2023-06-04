Çiftler artık düğünlerinde geleneksel dansı tercih ediyor

Yaz mevsiminin gelmesi ve düğün sezonunun başlamasıyla beraber dans eğitimi alan çiftlerin sayısı arttı. Düğünlerinde kültürlerini halk oyunlarıyla sergilemek isteyen gelin ve damatların en çok tercih ettiği oyunlar ise zeybek çeşitleri oldu.

Yaz aylarına girilmesiyle beraber düğünlerde artış yaşanmaya başladı. Düğünlerin yanı sıra halk oyunları öğrenmek isteyen çiftlerin de sayısı arttı. Körfez Gençlerbirliği ve Derincespor kulüplerinde halk oyunları antrenörü olan Cihan Denli, Körfez ve Derince ilçelerinde birçok farklı yöre ve kültüre ait oyunların eğitimini çiftlere veriyor. Denli, çiftlerin genellikle zeybek çeşidi oyunları tercih ettiğini belirtti. Harmandalı, Cuma ovası, çakal çökerten gibi oyunlar çiftlerin en yoğun ilgi gösterdiği türler oldu. Öte yandan, horon ve halaylarda da çiftler profesyonel ekip desteği alarak düğünlerinde sahneleyebiliyor.

"Genelde gelin ve damatlarımız bizden zeybek istiyor"

7’den 70’e her yaş grubuna eğitim verdiğini söyleyen Halk Oyunları Antrenörü Cihan Denli, “Bu zamana kadar anaokullarından başlayıp yetişkinlerde 60-70 yaşına kadar kursiyerlerimiz oldu. Onlarla birlikte çeşitli yöreler çalıştık. Halaylar, horonlar, zeybekler, romanlar tarzında oyunları sergiledik. Genelde gelin ve damatlarımız bizden zeybek istiyor. Harmandalı, Cuma ovası, çakal çökerten zeybeği gibi oyunlar tercih ediliyor. Günümüzde daha çok bu oyunlar oynanıyor. Öteki tarzda da halaylar ve horonlar oluyor. Bunları ekip halinde sahneliyoruz. Gelin ve damat daha çok bireysel figürleri zeybekte kendilerinde hoş buluyorlar. Fakat biz yine de ekip arkadaşları olarak damada destek de veriyoruz. Horonda biraz zorlandıkları oluyor. Onu da zaten bireysel yapmıyorlar. Zeybek daha kolay geliyor. Çünkü hareketleri durağan, gösterişli. Çok zorlandıkları oyunları seçmiyorlar zaten. Halk oyunlarında daha çok zeybekte keyif alıyorlar" diye konuştu.

"’Ben yapamam’ diyen bile 10 çalışmaya kadar yapabiliyor"

Herkesin dans yeteneğinin olduğunu ifade eden Denli, "Bence ’Yapamam’ dememek gerekiyor. Çünkü herkesin içinde bir yeteneği var. Kendi özünde benimsemiş olduğu bir anneanne kültürü, dede kültürü var. Erkeğin dededen, kadının anneanneden geçmişe dayalı bir alt yapısı olduğu için zorlanmıyorlar. Özellikle kulak, ritim ve müzik anlamında yetenekliyiz. Sadece ön yargılarını kırdıkları zaman arkasından hepsi geliyor. Ortalama 5-10 çalışmada 2 ya da 3 oyunu sahneleyip çıkarabiliyorlar. ‘Ben yapamam’ diyen bile 10 çalışmaya kadar bunu yapabiliyor. Düğün yapacak ailelere düğünlerinde muhakkak halk oyunları ekiplerinin olmasını tavsiye ediyorum. Özellikle yöreyi anlatacak kostümlerle oynanmasını tavsiye ediyorum. Çocuklarına, torunlarına anlatacak hatıraları olur. Nihayetinde bizim derdimiz halk oyunları. Halk oyunları kazansın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Genç çift zeybek ve Kafkas tercih etti

Haziran ayı içerisinde düğünlerini yapacak olan Bahar Kaya ve İsmail Danyıldız çifti de kültürlerini yaşatmak adına halk oyunları dersi alıyor. Genç çift, kına için harmandalı düğün için ise Kafkas dersi çalışıyor. Halk oyunlarını düğünde oynayarak kültürlerini tanıtma şansı olduğunu belirten İsmail Danyıldız, “Düğünümüzde halk oyunlarına başlama amacımız farklı kültürleri ve kendi kültürümüzü daha fazla tanıtmak. Buradan evlenecek gelin ve damatlara halk oyunlarına yönelmelerini tavsiye ederim. Düğünde gelin ve damat olarak baş başa gösterilere yönelsinler” dedi. Harmandalı ve Kafkas oynayarak en iyi şekilde kültürlerini yansıtacaklarını belirten Bahar Kaya ise, “Halk oyunlarını oynamamızın amacı gelecek olan değerli misafirlerimize kültürümüzü daha iyi yansıtabilmektir. İki farklı tür oyun oynayacağız. Biri Kafkas, biri de harmandalı. Kafkas, eşimin yöresine ait. O kültürü daha iyi canlandırabilmek için oynamak istedi. Ben de harmandalı oynamak istedim. Kınada harmandalı, düğünde Kafkas olacak” şeklinde konuştu.