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Çiftçiler için önemli iş birliğinin kapsamı genişledi

ŞOK Marketler, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle Türk çiftçisinin daha çok ürününü doğrudan market rafına ulaştırmaya devam ediyor.

Genel 19.02.2021, 10:40
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Çiftçiler için önemli iş birliğinin kapsamı genişledi

ŞOK Marketler, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliğiyle Türk çiftçisinin daha çok ürününü doğrudan market rafına ulaştırmaya devam ediyor.

‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ projesiyle ŞOK Marketler, kalitesini her aşamada kontrol ettiği ürünleri müşterilerine uygun fiyatlarla sunuyor. Müşterilerine kaliteli, taze ve uygun fiyatlı ürünleri kesintisiz olarak sunma hedefiyle çalışan ŞOK Marketler, Türkiye’nin en büyük çiftçi ailelerinden Tarım Kredi Kooperatifleri ile iş birliğinin kapsamını genişletti. ŞOK Marketler ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında meyve sebze üretimiyle 2019 yılında başlayan iş birliği, tarıma dayalı kuru gıda ürünlerinin eklenmesiyle toplam 120 milyon Türk lirasını aşan bir hacme ulaştı. İmzalanan bu ek protokolle, kooperatife üye çiftçilerden alınan ürün çeşit ve miktarları artırıldı.

“Çiftçileri ve yerli üretimi desteklemeye devam ediyoruz”

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, bu stratejik iş birliğiyle çiftçileri ve yerli üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: “2019 yılında başlattığımız ‘Tarladan Sofraya Doğru Tarım’ projesiyle yerli üretimi; Bursa’dan Antalya’ya, Tokat’tan Adana’ya kadar birçok ilde yüzlerce çiftçiyi destekliyoruz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleriyle yaptığımız iş birliği sayesinde çiftçiler ürünlerini satma kaygısı taşımadan üretim yapıp emeklerinin karşılığını tam ve zamanında alıyor. Sağlıklı tohum seçiminden başlayarak hasada kadar tüm süreçleri denetleyerek müşterilerimizin kendilerine yakın ŞOK Marketler mağazalarında daima taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Çiftçilere destek olurken, müşterilerimize de en kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri kesintisiz bir şekilde sunmaya devam ediyor, alım güçlerine katkıda bulunuyoruz” dedi.

“Çiftçiye güç vermek, tüketiciye de güç vermek demek”

17 bölge birliği, bin 622 kooperatif, 17 şirket ve tam 850 bin ortağı ile en büyük çiftçi yapılarından olan Tarım Kredi Kooperatifleri, Türkiye’nin tarımda ihtiyacını yerli üretimden karşılaması hedefiyle çalışıyor. Tarımsal üretimde devamlılığın sağlanmasının önemine dikkat çeken Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, şunları söyledi: “Çiftçilerin emeğinin karşılığını alması, ülkemizin işlenebilir durumdaki topraklarının değerlendirilmesi için projeler geliştiriyoruz. Sözleşmeli üretim modeli bu projeler içinde en önem verdiklerimizden”, Sözleşmeli tarım modelini, iş birlikleriyle daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Poyraz, hedeflerini ise şöyle açıkladı: “Alımı yapılan ürünlerin çeşitliliğini ve miktarlarını artırmaya devam edeceğiz. Ürün değerlendirme faaliyetleri kapsamında 2020 yılı için 2,5 milyar TL bedelle 1 milyon 600 bin ton ürün alımı hedefi belirlemiştik. Bu hedefe ulaştık. Ürünlerin 1 milyar TL’lik kısmının alımını da sözleşmeli üretim modeli kapsamında gerçekleştirdik. 2021 yılı için ise toplam 3,7 milyar lira bedelle ürün alımı hedeflerken bunun 1,5 milyar TL’lik kısmını sözleşmeli üretim modeliyle almayı planlamaktayız” dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleriyle yaptıkları başarılı iş birliğinin kapsamını genişlettiklerini söyleyen ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel: “Çiftçinin emeğinin karşılığını zamanında ödeyip ürününü satma garantisi sağlarken, tüketicilerimize de kalitesinden emin olduğumuz ürünleri en uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz” diyerek, yağ, süt, yumurta gibi belli başlı ürünlerin ŞOK Marketler’deki satış fiyatlarını örnek gösterdi: “33 binden fazla çalışanımızla müşterilerimize hizmet ediyor, binlerce çiftçi ve üreticiye destek veriyoruz. Müşterilerimize en önemli vaadimiz, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmak. ŞOK Marketler’in enflasyonu her zaman Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) altında oldu. Şu anda da taze sebze ve meyve, yumurta, süt ve ayçiçek yağı gibi ürünleri piyasadaki en uygun fiyatlarla müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz” dedi.
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