Çiçek açan meyve ağaçları karla kaplandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de ilkbaharın gelmesi ile birlikte çiçek açan meyve ağaçları yağan karla beyaza büründü. Meyve ağaçlarındaki çiçeklerin karla kaplanması ise üreticileri tedirgin etti.

Düzce’de ilkbaharda havaların ısınması ile birlikte ağaçlar çiçek açtı. Hafta başı itibari ile havaların soğuması, hava sıcaklıklarının akşamları sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrasında kiraz ve erik gibi meyve ağaçlarının açan çiçeklerinin üzeri karla kaplandı. Kar birikintilerinin toplandığı çiçekler güzel manzaralar oluşturdu. Bazı vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları bol bol fotoğraf çekerken, üreticiler yağan karın meyve ağaçlarına zarar vereceği endişesini taşıdıklarını dile getirdiler.