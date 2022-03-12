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Cibali Alibeyköy tramvay hattı seferlerinde aksama
İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep otogarı Tramvay Hattındaki seferlerin yapılamadığı açıklandı.
Genel 12.03.2022, 21:08
İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Cibali-Alibeyköy Cep otogarı Tramvay Hattındaki seferlerin yapılamadığı açıklandı.
İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamayla T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattında yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin yapılamadığı duyuruldu.