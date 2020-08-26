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CHP’li vekil Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına destek verdi

CHP’Lİ VEKİLDEN AKDENİZDEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARINA DESTEK ÇIKIŞI ÇEBİ: “ORUÇ REİS AKDENİZ’DE DEVAM ETMELİ”

Genel 26.08.2020, 12:01
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CHP’li vekil Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına destek verdi

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Didim ilçe örgütüne yaptığı ziyarette Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına değinerek, Oruç Reis gemisinin çalışmalarına ara vermeden devam etmesi gerektiğini belirtti.

Didim CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, İlçe ana kademe yöneticileri ile belediye meclis üyelerinin de bulunduğu ziyarette konuşan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Didim’de konutu olması nedeniyle zaman zaman Didim’e geldiğini, salgın sürecinde partilileriyle tek tek görüşme sansı olmaması nedeniyle partide sohbet için geldiğini belirtti.

CHP’li Çebi Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervleriyle ilgili değerlendirmesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde olarak verdiği doğal gaz bulunması konusunun bazı teknik detaylarının atlandığını belirtti ve tek sondajla bulunduğu belirtilen rezervin Türkiye’nin 5 yıllık ihtiyacını karşılayacağını, ve 8 milyar dolar gibi başlangıç harcaması gerektirdiğini belirtti.

Hamzaçebi Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını da değerlendirerek, “Akdeniz’de büyük doğal enerji kaynaklarının varlığının uluslararası düzenlemelerle yapılabilir, ancak hükümetin Akdeniz’deki bazı devletlerle sorunlu ve Libya girişimin doğruluğu kadar dış politikayı yönetememekle bu egemenlik haklarımızı kullanmada sorun yaşamamasını umuyorum. Bu noktada kişisel olarak görüşlerimi sismik araştırma gemimiz Oruç Reisin belirlenen bölgede olması gerekli ve bu bize uluslararası kazanım ve haklılık getirecek, bu süreci doğru yürütmeliyiz" dedi.

“Oruç Reis Mavi Vatan’da kalarak çalışmalarına aralıksız devam etmelidir"

Hamzaçebi, “Türkiye ilk olarak Doğu Akdeniz’de 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri için NAVTEX ilan etti. Merkel’in Erdoğan’a telefonu üzerine Oruç Reis’in yapacağı sismik arama çalışmaları ertelendi. Bu süreçte Türkiye’yi oyalayan Yunanistan 6 Ağustos’ta Mısır’la MEB anlaşması imzaladı. Türkiye bu defa 10-23 Ağustos tarihleri için NAVTEX ilan etti tarih 27’sine kadar uzatıldı. Oruç Reis gemisi denize açıldı. Oruç Reis’in petrol-doğalgaz arama çalışması yapması Türkiye-Libya anlaşmasının fiiliyata intikal etmesidir. Bu nedenle Oruç Reis geri dönmemeli çalışmalarına devam etmelidir. Oruç Reis’in geri dönmesi Türkiye’nin mevzi kaybetmesi ve Yunanistan’a alan açılmasıyla sonuçlanır. Oruç Reis Mavi Vatan’da kalarak çalışmalarına aralıksız devam etmelidir. Bu gerçek Karadeniz doğalgazı haberleri ile gölgelenemeyecek kadar önemlidir. Oruç Reis’in geri dönmesi Türkiye’nin kararlılığını zayıflatır. Yunanistan diğer ülkelerle Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmaları (MEB) imzalamak için aradığı fırsatı bulur. Bu nedenle Oruç Reis geri dönmemelidir" dedi.

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