CHP’li eski yönetici Aydın: “İğneyi önce kendimize batırmalıyız”

Büyükada’da Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen deprem konulu panelde konuşan CHP’li eski yönetici Arif Aydın, “15 yıldır yerelde iktidarız. Belediye binamız hakkında yıkım kararı alınmış. Ve bunu niye yıkmadık, niye yapmadık? İğneyi önce kendimize batırmamız lazım” diyerek sitem etti. Konuşması kesilen Aydın’ın ardından söz alan Adalı bir vatandaş ise, “Bu binaların ruhsatını kim veriyor? Deprem öldürmüyor adamı, bina öldürüyor” diyerek tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Adalar Belediyesi tarafından Büyükada Anadolu Kulübü’nde deprem konulu panel düzenlendi. 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili, Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Öğretim Üyesi Dr. Umut Almaç ile İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Yılmaz’ın sunum gerçekleştirdiği panelde söz alan CHP’li eski yöneticilerden Arif Aydın’ın “İğneyi önce kendimize batırmamız lazım” diyerek sitem etmesi dikkat çekti.

“İğneyi önce kendimize batırmamız lazım”

Aydın konuşmasında, “24 yıl önce 17 Ağustos depreminden hemen sonra Eylül ayında Haluk hocam yine böyle bir kalabalığa seslendi. Daha da kalabalıktı. Hocamı dinledim, bilim geliştiği için biraz daha gelişmişini anlattı. O anlatımı dinleyen birkaç kişiden biriyim. 24 yıl öncesini anlatan hocam, 15 yıllık yerel iktidarımızda, dün genel Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi ‘iğneyi önce kendimize batırmamız lazım.’ Şimdi bizim öncelikle yapmamız gereken tek bir şey var. Belediye binamız hakkında yıkım kararı alınmış. Bunu niye yıkmadık, niye yapmadık? Orada birinci derecede akrabalarımız var. 15 yıldır da biz yerelde iktidarız. Son 4 yılda büyükşehir ve adada da iktidarız” ifadelerini kullandı.

Konuşması kesilen Aydın’ın ardından söz alan adalı bir vatandaş ise “Bu kadar insanımız can verdi, hepsine Allah rahmet eylesin, geride kalanlara Allah sabır versin. Hastanede olanlara Allah şifalar versin. Binalara bu ruhsatları kim veriyor? Adam beton atıyor, kimse gelip kontrol etmiyor. Bu binaların ruhsatını kim verdi? Deprem öldürmüyor adamı, bina öldürüyor” diyerek tepki gösterdi.