CHP’li Eren Erdem’in mazot haberinin kurgu olduğu ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Eren Erdem’in Şile’de yakıt fiyatlarıyla ilgili haberinin kurgu olduğu ortaya çıktı. Yakıt fiyatlarından şikayetçi olan kişinin aslında CHP parti üyesi olduğu çiftçi olmadığı anlaşıldı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Şile’de bulunan bir yakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP Parti Meclis Üyesi, 25 ve 26. dönem Milletvekili Eren Erdem beraberindeki partili bir heyetle yakıt istasyonuna geldi. İstasyon yetkililerinden izin almadan çekim yapmaya çalışan Erdem, İBB’de kıyı temizleme personeli olan Kadir B.’yi çiftçi gibi gösterdi. İBB çalışanı Kadir B. traktörü pompaya yaklaştırılarak 1405.25 TL’ye yakıt alındı.

İstasyon çalışanlarından Erdem’e tepki

Eren Erdem, traktörün önünde röportaj verdiği sırada istasyon çalışanlarının tepkisiyle karşılaştı. Çalışanlar, istasyonun özel bir mülk olduğunu ve izin almadan çekim yapılamayacağını söyledi. Milletvekili olduğunu dile getiren Erdem, çekimlerine devam etti. İstasyonun market bölümünde bir kadın ile röportaj yapmaya çalıştı. Eren Erdem ise, İBB çalışanı Kadir B.’nin traktör yakıt parasını kardeşi Erdeniz Erdem’in kredi kartıyla ödedi. Daha sonra, aslında Çayırbaşı Mahallesi’nde 2 dönümlük arazide tarım yapan Durmuş T. ile Akçaköse köyüne gidip Kadir B.’nin traktörüyle, köyün en çok tarım yapan çiftçisiymiş gibi röportaj yaptı.

“İstasyonda habersiz röportaj yapmaya çalıştılar”

Şile’de yakıt istasyonunda uzun yıllardır çalışan Hakkı Selim, “Çayırbaşı’ndan bir tane traktör geldi. İstasyonun yan tarafına yanaştı. Beklemeye başladı. Arkadaşım gidip kendisine ‘niye bekliyorsun’ diye sorduğunda, ‘Ağabey birisi gelecek, traktörümün mazotu alacak’ dediğini söyledi. Ondan sonra aradan 1 saat geçti, 1 saat sonra istasyona 3-4 araba ve CHP Milletvekili Eren Erdem geldi. Kendileri istasyonda traktöre binip yakıt aldığı çiftçiyle röportaj yapmaya çalıştığını beyan etmeye çalıştılar. Kendilerine müdahale ettim. Böyle bir şeyin yapamayacaklarını söyledim. Çünkü istasyonun böyle bir şeye izin vermediğini, istasyon sahibinin böyle bir şeye müsaade etmeyeceğini söyledim. Kendi kafalarına göre çekim yapamayacaklarını söyledim. Ben olaya gittiğimde kendileri bir kısım çekim yapmışlar. Eren Erdem traktöre binip geri çekmeye çalıştı, çekemedi.” diye konuştu.

“Algı operasyonu yapıyorlar”

Benzin istasyonu çalışanı Hakkı Selim konuşmasının devamında, “Büyükşehir Belediyesinde çalışan kendini çiftçi diye tanıtan, Çayırbaşı’nda ikamet eden arkadaşımız kendisi traktörünü geri doğru çekti. Kendilerinde istasyondan ayrılmalarını rica ettim. Kendileri yine aynı şekilde çekim yapmaya devam etmek istediler. Elimizden geldiği kadar müsaade etmemeye çalıştık. Ama yapılan tamamen bir algı operasyonuydu. Bunun farkında olduğumuz için biz elimizden geleni yaptık. Milletin de inanmamasını söylüyorum, tamamen algı operasyonuydu. Traktörün sahibi arkadaşımız kendisi Büyükşehir’e bağlı kıyı temizlemede çalışıyor. Şu anda normalde o saatte kendisinin işte olması gerekiyor. Ama kendisi işte değil, çünkü ona CHP tarafından bir görev verilmiş. Burada traktörle dediğim gibi 1 saat beklemek zorunda kaldı. Kendisi kesinlikle çiftçi değildir, traktörü vardır. Benim de traktörüm var ama traktörümüzle çiftçilikle alakalı bir şeyimiz yoktur" dedi.