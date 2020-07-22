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CHP’li belediyeden keyfi yıkım

İZMİR'İN ÇEŞME İLÇESİNDE ILICA PLAJI'NIN BİR BÖLÜMÜNDE YER ALAN İŞLETME, CHP'Lİ ÇEŞME BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPI KAYIT BELGELİ OLMASINA RAĞMEN YIKILDI. YIKIMIN ARDINDAN İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ TARAFINDAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI.

Genel 22.07.2020, 19:14
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CHP’li belediyeden keyfi yıkım

İzmir’in Çeşme ilçesinde Ilıca Plajı’nın bir bölümünde yer alan işletme, yapı kayıt belgeli bulunmasına rağmen CHP’li Çeşme Belediyesi tarafından yıkıldı. Yıkımın ardından İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

İzmir Çeşme’de yaşayan Doğan Saygı, 1999 yılından bu yana Ilıca Plajı’nın bir bölümünde işletmecilik yapıyor. Plajda tuvalet, deneme kabinleri ve şezlonglar kuran, ayrıca büfe hizmeti de veren Saygı, Çeşme Belediyesinin ’belediyeye tahsis edilen alanın içinde yer alma’ gerekçesi ile verdiği yıkım kararına tepki göstermişti. Yapı kayıt belgesi bulunduğunu da açıklayan Saygı’ya ait işletme, saat 17.30’da Çeşme Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkımın gerçekleşmesinin ardından ise Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kanunsuz yıkımın ardından işletmeci Doğan Saygı, Çeşme Belediyesine tepki gösterdi.

"Şu an telafisi mümkün olmayan bir zarara yol açıldı"

Gerçekleşen kanunsuz yıkımın ardından açıklama yapan işletme sahibi Doğan Saygı, "Bu hukuksuz yıkım işleminin durdurulması için Bölge İdare Mahkemesine müracaatımız olduğunu belediye ekiplerine defaatle söylememize rağmen bizi asla dinlemediler. Bunun yanında belediyeye gün içinde verdiğimiz dilekçeler dikkate alınmadı. Yapı kayıt belgesi olan yapılarımız belediye işçileri ve zabıtalar tarafından zor kullanılarak yıkıldı. Şu an telafisi mümkün olmayan bir zarara yol açıldı ve bu kasten yapıldı. Belediye işçileri, tarafımıza saldırdı, darp raporu da aldık. Bugün burada CHP’li belediye başkanı Ekrem Oran’ın kurduğu bir tuzağın mağduruyuz. Çevre Bakanlığı onaylı yapı kayıt belgemizi tanımadığını söyleyerek zabıtaları üstümüze salan Ekrem Oran’dan şikayetçiyim ve bu şikayetimi gerekli yerlere de yapacağım. Bugün 18.00 itibariyle Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Belediyenin yaptığı tamamen kanunsuz bir işlemdir. Belediye işçileri ve zabıtaları da belediyenin tetikçiliğini üstlenen büyük bir çetenin parçası olarak görüyorum ve bugün maalesef bu çetenin mağduru biz olduk" diye konuştu.

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne giderek belediyeye tahsis edilen alanın içerisinde yer almadıklarını ispatladıklarını, İmar Kanunu’ndan yararlanarak yapı kayıt belgesi aldıklarını ifade eden Doğan Saygı, kanunsuz iş yapmadıklarını ancak belediyenin tebligatta bulunulmadan yıkım kararı aldığını söylemişti. Saygı, avukatı Okan Özaydın ve çalışanlar, kararın kanunsuz olduğunu savunarak yıkıma engel olmaya çalışmış, belediye yetkilileri ise plajda vatandaşlar güneşlenirken şezlongları toplamıştı.

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