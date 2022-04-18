CHP’li belediyede grev kapıda

Önceki gün Çorlu Belediyesi Düğün Salonu’nda yapılan oylamada sendika üyesi 574 işçi sandık başına giderek oyunu kullandı. Oylama sonunda 437 sendika üyesi işçi greve evet derken 133 işçi grev kararına ilişkin hayır oyu kullandı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Grev kararının belediye binasına asılması ve grev oylamasında evet oyu çıkmasının ardından işçilerde de belediyede de sendika cephesinde de bekleyiş hakim. Yasal süre içerisinde anlaşma sağlanamaz, taraflar şartlarda mutabık kalamazlarsa CHP’li Çorlu Belediyesi’nin işçileri greve çıkacak.