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CHP’de taciz iddiası kadınları ayağa kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partisi Derince ilçe teşkilatında görevli bazı kadınlara yönelik taciz iddiası, kadınları ayağa kaldırdı.

Genel 11.03.2022, 09:58
CHP’de taciz iddiası kadınları ayağa kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partisi Derince ilçe teşkilatında görevli bazı kadınlara yönelik taciz iddiası, kadınları ayağa kaldırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli il Başkanlığı önünde toplanan Kocaeli Kadın Platformu üyeleri, taciz iddialarına yönelik açıklama yaptı. Eşit ve özgür bir dünya kurana kadar yürümeye kararlı olduklarının altını çizen Elif Sinem Arıkan, "Politikamızı; dayanışmayla güçlenerek üretiyor, toplumun her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi toplumun her kesiminden kadınlar olarak, hepimiz için eşit ve özgür bir dünya kurana kadar yürütmeye kararlıyız" dedi.

"Kadının beyanı esastır ilkesi açıkça görmezden gelindi"

’Kadının beyanı esastır’ ilkesinin görmezden gelindiğini söyleyen Hilal Karul ise, "Basına yansıyan haberler ve CHP içinde faaliyet yürüten arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, CHP Derince ilçe Başkanı hakkında taciz iddiaları olduğunu öğrendik. Bu iddialar üzerine CHP il Yönetimi ile görüşme talep ederek nasıl bir süreç yürütüldüğünü öğrenmek istedik. Kentteki kamusal, özel her alanın bizler için eşit, özgür ve güvenli alanlar olması mücadelemizin temelini oluşturduğu için uzun süredir devam eden iddialar karşısında uzayan sürecin parti içindeki kadınlar üzerindeki baskıyı arttırması konusunda endişelerimizi aktardık. Ancak bizler için oldukça vahim geçen bu görüşmede ’kadının beyanı esastır’ ilkesinin açıkça görmezden gelindiğini, tacize maruz kaldığını ifade eden kadınların, defalarca çeşitli kişilerin sorgulamalarına maruz bırakıldığını, böylece üzerlerindeki baskının derinleştirildiğini öğrendik. Kadın mücadelemizden aldığımız birikimle ’kadının beyanı esastır’ demeye, önüne ’ama’, ’fakat’ koymadan şiddetin, tacizin karşısında durmaya, bulunduğumuz her örgütün, siyasi partinin, kamusal alanın, her sokağın, evin güvenle yaşamlarımızı sürdüreceğimiz, eşit, özgür alanlar olması için mücadele etmeye, inatla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hiçbir kadın hiçbir alanda eşitsizlik karşısında yalnız yürümeyecek"

Hiçbir kadının eşitsizlik karşısında yalnız yürümeyeceklerini vurgulayan Cemile Gültepe ise, "Hakkında taciz iddiaları bulunan kişiye gerekli yaptırımları uygulamak yerine, bu kişiyle görünürlüğü tercih eden tüm siyasetçileri ifşa ediyoruz. Hiçbir kadın hiçbir alanda eşitsizlik karşısında yalnız yürümeyecek. Şiddet, taciz, baskı kimden ve nereden gelirse gelsin ses çıkarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan taciz iddiaları ile ilgili CHP genel merkezinden müfettiş görevlendirildiği ifade edildi.

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