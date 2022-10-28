CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu, Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattını açtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yapımı tamamlanan Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattını düzenlenen törenle açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapımı tamamlanan Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattının açılış törenine katıldı. Burada birer konuşma yapan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, 800 metrelik hattın açılışını yaptı.