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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fahri LGBT üyesi yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde 13 kişilik bir ekipten oluşan LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Fahri LGBT üyesi yaptıklarını duyurdu.

Genel 12.04.2021, 16:20
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fahri LGBT üyesi yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde 13 kişilik bir ekipten oluşan LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Fahri LGBT üyesi yaptıklarını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Partisinin Genel Merkezi önünde basın açıklamasında bulunan 13 kişilik LGBT üyesi grup tarafından LGBT üyesi yapıldı. LGBT Ankara Sözcüsü Beray Göksu, bir televizyon programında LGBT haklarını savunduğu için kendisine teşekkür ederek, LGBT’ye fahri üye yapıldığını duyurdu. Sözcü Beray Göksu ayrıca LGBT’lilerin de diğer her insan gibi vergi ödediklerini belirterek kendilerinin öteki olmadığını, toplumda yerleri olduğuna vurgu yaptı. Sözcü Göksu, ayrıca İstanbul Sözleşmesi’nin de önemine değindi.
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