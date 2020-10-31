CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Daha güçlü binalara, kentsel dönüşüme ihtiyacımız var"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha güçlü binalara ihtiyacımız var. Kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bürokrasi de karşılaşılan engeller var. Bu engellerin süratle aşılmasına ihtiyaç var" diye konuştu.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem sebebiyle geldiği İzmir’de İZUM’da (İzmir Ulaşım Merkezi) açıklamada bulundu. Özellikle yerel yönetimler ile merkezi yönetimin bu felakette iş birliği yapmasının önemine değinen Kılıçdaroğlu, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında bir an önce güçlü bir iletişim bağı kurulması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Merkezi yönetimin de bu konuda yerel yönetimlerin önündeki engelleri kaldırmak lazım. Merkez ile yerelin el birliği yapması lazım. Ölen insanlar bizim insanlarımız. Deprem A Partili, B Partili diye bir ayrım yapmıyor. Merkez ile yerel arasında çok güçlü bir iletişim bağı kurulması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Aslolan bu deprem gerçeğini madem biliyoruz, bunun önlemlerinin ivediklikle Türkiye genelinde alınmasıdır. Bu konuda gerek parlamentoda gerek parlamento dışında bizim üstümüze düşen görev varsa koşulsuz bu görevi yapmaya hazırız. İzmir acı bir depremle karşılaştı. Hepimizin yüreği ağzımıza geldi. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Büyükşehir belediye başkanımızın büyük katkısıyla sorunlar aşılmaya çalışılıyor, enkaz kaldırılmaya çalışılıyor. AFAD’ın ekipleri de jandarma ekipleri de olağanüstü çaba gösteriyor. Ben CHP Genel Başkanı olarak çabaya katkı veren, İzmir’e katkı veren bütün kamu görevlilerine yürekten teşekkür etmeyi de bir görev biliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Her dertlerinin çözümcüsü olacağız. Bugünden sonrasında da sadece İzmir değil çok değerli çok değerli büyükşehir belediyesi başkanı arkadaşlarımız, onların da büyük katkısıyla İzmirlilerin huzurunu rahatını sağlayacak önemli çalışmalara imza atacağız. Yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İzmir’e büyük geçmiş olsun. Bizim yanımızda olan sayın genel başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.