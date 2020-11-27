CHP'li Seyit Torun'un hesabı korsanları tarafından ele geçirildi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un Twitter hesabı hacklendi.

Kendilerine İBDA-Siber Cephesi diyen bir oluşum tarafından ele geçirildiği söylenen hesaptan “Kemalist köpekler hesap verecek” ifadeleri içeren bir paylaşım yapıldı.

Hesabı ele geçiren ve kendilerine İBDA-Siber Cephesi diyen kişiler mevcut hesaptan paylaşım yapmaya devam ediyor. o paylaşımlardan bazıları şöyle.