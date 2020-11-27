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CHP'li Seyit Torun'un hesabı korsanları tarafından ele geçirildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un hesabı, terör örgütü İBDA-C'nin adını kullanan internet korsanları tarafından ele geçirildi.

Genel 27.11.2020, 23:25 27.11.2020, 23:30
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CHP'li Seyit Torun'un hesabı korsanları tarafından ele geçirildi
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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’un Twitter hesabı hacklendi.

Kendilerine İBDA-Siber Cephesi diyen bir oluşum tarafından ele geçirildiği söylenen hesaptan “Kemalist köpekler hesap verecek” ifadeleri içeren bir paylaşım yapıldı.

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Hesabı ele geçiren ve kendilerine İBDA-Siber Cephesi diyen kişiler mevcut hesaptan paylaşım yapmaya devam ediyor. o paylaşımlardan bazıları şöyle.

#seyit torun
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