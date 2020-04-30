Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
100079
ALTIN
382.849
DOLAR
6.9855
STERLİN
8.7310
EURO
7.5765

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 1 buçuk saat ifade verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili talimatı partinin verdiğini söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaklaşık 1 buçuk saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 1 buçuk saat ifade verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili talimatı partinin verdiğini söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaklaşık 1 buçuk saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı.

30 Nisan 2020 Perşembe 14:45
1506 Okunma
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 1 buçuk saat ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında adliyede ifade verdi.

Kaftancıoğlu hakkında, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanması olayıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. “Suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Kaftancıoğlu, bugün avukatlarıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne gitti.

Kaftancıoğlu, Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan’a ifade verdi. İfade alma işlemi yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. 

İLK SORUŞTURMA ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANINA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. 

Altun’un avukatı Sezgin Tunç’un yaptığı suç duyurusu üzerine de Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini söyleyen Kaftancıoğlu hakkında da soruşturma açılmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Kızılay’ından Ermeni cemaatine yardım
Türk Kızılay’ından Ermeni cemaatine yardım
Tarihi Balıkçılar Çarşısı’na korona önlemi
Tarihi Balıkçılar Çarşısı’na korona önlemi
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim