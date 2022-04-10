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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.
Genel 10.04.2022, 22:40
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Ankara Yenimahalle’de düzenlenen iftar yemeğinde emekli emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.