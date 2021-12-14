CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası Lansmanı’na katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigorta Lansmanı’nda yaptığı konuşmada, “Aile destekleri sigortası yasası çıktığı zaman bu ailelerin çocuklarına varsa ailede işsiz onlara öncelik tanınacak, önce o ailelerin çocukları işe girecek fakir fukaranın ailelerine sahip çıkacağız. Temel hedefimiz her ailede asgari bir sigortalı olacak sigortasız hiçbir aile olmayacak" dedi.

Aile Destekleri Sigortası Lansmanı Ataköy’de gerçekleştirildi. Programa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti yetkilileri katıldı. CHP Genel Başkanı toplantıda Aile Destekleri Sigortasını tanıttı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal devlet anlayışını önemsediklerini ifade ederek, “Aile Destekleri Sigortası asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsayacaktır dolayısıyla aile destekleri sigortası sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacaktır. Her bir ailenin pozisyonu durumu özel olarak incelenecek; ailede engelli, yaşlı, okula giden kaç çocuk var mı ve bunlar hangi düzeyde eğitim alıyor ona göre asgari ücret belirlenecek. Bazı aileleri belki asgari ücret verilecek, bazı ailelere de asgarinin katları yardım yapılacak dolayısıyla asgari ücret yardım yapılacak değil ailelerin durumu ve pozisyonuna göre en az asgari ücret olmak üzere ailelere destek yapılacak. Örneğin ailede engelli çocuk ya da bir yaşlı var anne onlara bakmak zorunda, aile destekleri sigortası- onların sosyal güvenliğini sağlayacak. Ve o kadının sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenecek. Ve o kadın evde çocuklarına bakarken emeklilik hakkı da kazanacak” dedi.

Cumhuriyet’in kimsesizlerin kimsesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Aile destekleri sigortası yasası çıktığı zaman bu ailelerin çocuklarına varsa ailede işsiz onlara öncelik tanınacak önce o ailelerin çocukları işe girecek fakir fukaranın ailelerine sahip çıkacağız. Temel hedefimiz şu her ailede asgari bir sigortalı olacak sigortasız hiçbir aile olmayacak. Sürekli yardım almak değil; çalışmak, alın teri dökmek, üretmek; kazanmak, eve huzur içinde dönmek ana hedefimiz bu; eğer bunu sağlayamıyorsanız Aile Destekleri Sigortasından yardım yapmaya devam edeceksiniz. Yeni bir kurum kuracağız Aile Destekleri Sigortası Kurumu sadece ailelere bakacak, bütün yardımı tek elde toplayacağız israfı önleyeceğiz. Uygulamadaki keyfiliğe tamamen son vereceğiz. İnsan onuruna yakışır şekilde bunu hayata geçireceğiz, kendini bilmez insanların kendi vicdanını rahatlatan uygulamalarına son vereceğiz. İnancımızla da felsefemizde de temel bir kural var sağ elin verdiğini sol el görmeyecek bir ailenin fakir olduğunu kimse bilmeyecek. Yardım ailede kadının banka hesabına açılıp yatacak, kadın memur gibi aylığını her ay çekecek, çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Onun yoksul olduğunu sosyal devletten başka hiç kimse bilmeyecek” ifadelerini kullandı.