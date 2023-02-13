CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum“

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) merkez binası önünde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından deprem bölgelerindeki 10 ilde yaşanılan yağma olayları hakkında tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine gitmeden önce Sermaye Piyasası Kurulu’na geleceğini ve küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettiğini ayrıntılarını SPK Başkanından öğreneceğimi ifade ederek, “Deprem bölgesinden dün gece geldim. Bugün sabah buradayım. Önce, başkan görüşecek diye aldılar, fakat başkan görüşmekten imtina etti. Anladığım kadarıyla saraydan gerekli izni alamadı. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Türkiye’de hiç kimsenin soyulmasına asla ve asla izin vermek gibi bir geleneğimiz yoktur. Hele ki daha molozlar temizlenmeden enkaz altında insanlar yatarken deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem. Rakam olarak, deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 380 bin tasarruf sahibi, açık ve net ifade ediyorum soyulmuştur” açıklamasında bulundu.

“380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum “

Deprem bölgelerinde yapılan yağma ve soygunların kabul edilemez olduğunu tekrar eden Kılıçdaroğlu, “Deprem bölgesinde insanlar bir canı daha nasıl kurtarırım diye mücadele ederken, insanlar nasıl geçiniriz diye çadır beklerken, 380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum. Açık ifade ediyorum. Başkan istifa etsin. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ne gerekiyorsa yapsın. Onlarda istifa etsinler. Zarar eden, soyulan bütün depremzedelere tamamının paralarının iade edilmesi lazım. Burada olmamın temel nedeni de bu zaten. Soyguna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.