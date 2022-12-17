CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı’nın düzenlediği Demokrasi Şurası etkinliğine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye Demokrasi Vakfı tarafından düzenlenen Demokrasi Şurası etkinliğine katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, “Bu ülkede yaşayan herkesin, kimliği inancı ne olursa olsun kadının erkeğin, başı açığın, başı kapalının, ailenin bekarın yani herkesin ama herkesin barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir ülke hayal ediyorum, en büyük hedefim bu" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye Demokrasi Vakfı tarafından İstanbul’da bir otelde düzenlenen Demokrasi Şurası etkinliğine katıldı.

Demokrasi Şurası’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Gerçekleri tüm halkımıza anlatalım; milletimiz adalete ulaşamıyor. Bizi 6 lideri bir araya getiren de sorunun Türkiye sorunu boyutuna ulaşmasıdır” ifadelerini kullandı.

En büyük hayalinin huzurlu bir ülke olduğunu dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede yaşayan herkesin, kimliği inancı ne olursa olsun kadının erkeğin, başı açığın, başı kapalının, ailenin bekarın yani herkesin ama herkesin barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir ülke hayal ediyorum, en büyük hedefim bu. Huzurlu bir ülke hayal etmek ve o ülkenin caddelerinde sokaklarında gezerken hiç tanımadığımız insanlarla gülümseyerek selamlaşmamız” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından kürsüden inerken bir sürprizle karşılaştı. 74’üncü yaş günü olan Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun doğum günü de katılımcılar ve siyasi parti liderleri tarafından kutlandı.