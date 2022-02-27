Chelsea taraftarlarından Abramovich’e hem destek hem tepki

İngiltere’nin önde gelen kulüplerinden Chelsea Futbol Kulübünün sahibi Roman Abramovich’in, kulüp içindeki tüm haklarını kulübün bağlı olduğu vakfa aktarması, bazı taraftarlar tarafından desteklenirken bazıları ise tepki gösterdi.

İngiltere’nin en ünlü kulüplerinden olan Chelsea’nın sahibi Roman Abramovich, Rusya’nın Ukrayna’ya işgali nedeniyle yaptırım tehdidi altında bulunması sonrası tüm haklarını kulübün bağlı olduğu vakfa aktarması taraftarı ikiye böldü. Londra’da oynanan Lig Kupası finalinde Liverpool ile Wembley Stadyumu’nda karşılasan Chelsea futbol takımı taraftarları maç öncesinde yaptıkları açıklamada, bu durumdan memnun olmadıklarını dile getirdi. Chelsea taraftarı Michelle, “ Ben eminim ki Abramovich, attığı adımla Chelsea’yi korumaya çalıştı. 20 yıldır kendisi bu topluluğun içerisinde. Şuan ki durum çok zor” dedi. Başka bir taraftar olan Eric ise, “Bu süreç Roman kulübü satsaydı çok daha zorlu olabilirdi. Kulübü devretmesi bence çok daha iyi oldu” dedi.

Maça oğluyla birlikte katılan Chelsea’li başka bir taraftar ise, Roman Abramovich’in bu kararı kulübü korumak için aldığını dile getirerek, “Chelsea için iyi bir adım oldu. Kulübü bu anlamda garantiye almış ve hükümetin kulübe bir yaptırım yapmasını engellemiş oldu. Bu da Chelsea için gayet iyi” diyerek Abramovich’e destek verdi.