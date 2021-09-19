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Cezayir’in eski Cumhurbaşkanı Bouteflika son yolculuğuna uğurlandı

Cezayir’de iki gün önce hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 19.09.2021, 19:56
Cezayir’in eski Cumhurbaşkanı Bouteflika son yolculuğuna uğurlandı

Cezayir’de iki gün önce hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika son yolculuğuna uğurlandı.

Cezayir’de iki gün önce 84 yaşında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başta olmak üzere üst düzey yetkililer katıldı. Bouteflika naaşının başkentin doğu banliyösünde bulunan Al-Alia Mezarlığı’na defnedildiği belirtildi.

Cezayir’de 1999’da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturarak ülkeyi 20 yıl yöneten Bouteflika’nın, Şubat 2019’da 5. dönem için yeniden aday olması, protestoların fitilini ateşlemişti. Bouteflika, geniş çaplı halk protestoları ve ordunun sözlü uyarılarının ardından Nisan 2019’da istifa etmek zorunda kalmıştı. Bouteflika, 2013’te geçirdiği ve hareket ile konuşma kabiliyetini etkileyen felcin ardından halk arasında nadiren görülüyordu.

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