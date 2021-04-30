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Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı

17 gün sürecek olan tam kapanmanın ilk gününde Gaziantep’te vatandaşlar kurallara kısmen uydu. Cezaevinden izinli çıkan bir kişi ise kapanmanın ilk günü geçimini sağlamak için sokakta hurda topladı

Genel 30.04.2021, 14:58
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Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı

17 gün sürecek olan tam kapanmanın ilk gününde Gaziantep’te vatandaşlar kurallara kısmen uydu. Cezaevinden izinli çıkan bir kişi ise kapanmanın ilk günü geçimini sağlamak için sokakta hurda topladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı ile Gaziantep’te vatandaşların büyük bir kısmı evde kalmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar ise yasaklara rağmen sokaklara çıkmaya devam etti. Kentin yoğun alanlarında dükkanlar kapalı olmasına rağmen vatandaşlar boş sokaklarda dolaştı. Kapanmadan muaf olanlar ise toplu taşıma araçlarını tercih etti.

Cezaevinden izinli çıkıp tam kapanmanın ilk gününde para kazanmak için sokaklarda hurda ve kağıt toplayan Şakir Karadağ, cezaevinden izinli çıktığını, bu yüzden bir işte çalışamadığını söyledi.

Polise yakalandığında cezaevinden izinli çıktığına dair kağıdını gösterdiğini belirten Karadağ, “Sağ olsun polisler işlem yapmıyor. Mahkum olduğum için hurda topluyorum yapacak bir şey yok” dedi.
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