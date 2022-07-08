Ceza yerine, şeker yediler

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaş tatil bölgelerine seyahat ederken, trafik ekipleri de yollardaki denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipler Aydın - Muğla Karayolu üzerinde “şeker” tadında uygulama gerçekleştirdi. Karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde trafik polisleri sürücülere ve yolculara bayram şekeri ikram ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu. Sürücüleri aşırı hız, hatalı sollama, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi konularda uyarılarda bulunan ekipler, araç içerisinde bulunan çocuklara da kırmızı düdük verdi.

“Bu sefer ceza değil şeker yediler”

Ekiplerin denetimlerine takılan bazı sürücüler ise ceza yiyeceklerini zannederken, polisler bayram şekeri sürprizi ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler, duyarlılıkları dolayısıyla trafik ekiplerine teşekkür ederek herkese iyi bayramlar diledi.

Arefe günü olması dolayısıyla il genelinde de yoğunluk yaşanırken trafik ekipleri, şehir merkezinde de trafik akışının daha rahat sağlanması için yoğun çaba sarf ederken, yaya önceliği konularında da uygulama gerçekleştirdi.

Aydın genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların bayram süresince de aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.