Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Silivri Cezaevi’nde uyuz salgını iddialarına yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, “Silivri Cezaevi’nde uyuz salgını çıktı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan “Silivri Cezaevi’nde uyuz salgını çıktı” iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ceza infaz kurumlarına kabul edilen tüm hükümlü ve tutukluların odalara alınmadan önce titizlikle muayene edildiğine vurgu yapılarak. herhangi bir rahatsızlık görülmesi halinde gerekli tedbirler alınarak tedaviye başlanıldığı aktarıldı. Uyuz belirtisi bulunması halinde hükümlü ve tutukluların ayrı odalarda barındırılarak tedavisine başlandığı kaydedilen açıklamada, hükümlü ve tutukluların barındırıldıkları odanın karantinaya alınarak sterilizasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan incelemeler neticesinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda uyuz hastalığına yakalanan herhangi bir hükümlünün bulunmadığının anlaşıldığına dikkati çekilen açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeklikten uzak, hükümlü ve tutuklu ailelerinde kaygı uyandıracak ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlara yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçladığı vurgulandı.