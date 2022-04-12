Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden Silivri Cezaevi’nde işkence iddialarına yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Silivri Cezaevi’nde işkence sonucu 2 tutuklunun yaşamını yitirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan inceleme neticesinde haberlerde adı geçen Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü Ferhan Yılmaz’ın rahatsızlanması üzerine derhal koğuşundan alınarak revir birimine getirildiği ve ilk müdahalesinin yapıldığı, 112 Acil Servis ile Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği, burada yapılan ilk müdahale sonrasında ileri tetkik ve tedavi işlemleri çerçevesinde Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği, Genel Yoğun Bakım Servisine alınarak yatışının yapıldığı, 10.04.2022 tarihinde saat 18.30’da Silivri Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisi’nde tedavisi devam ederken kardiyak arest (kalp durması) sebebiyle vefat ettiği belirlenmiş ve konuya ilişkin derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Öte yandan 2022 yılında Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Ferhan Yılmaz dışında ölüm olayı yaşanmamıştır. Ayrıca haberlerde adı geçen hükümlü Halil Kasal’ın yoğun bakımda olduğu iddia edilmiş ise de adı geçenin hâlihazırda ceza infaz kurumunda olduğu, ayrıca sağlık durumunda da herhangi bir sorunun olmadığı anlaşılmıştır. Kurumlarımız ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup, yapılan denetimlerde kurumlarımızda işkence ve kötü muamele olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılmamıştır. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir” denildi.